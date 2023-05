Número de migrantes na fronteira entre México e EUA deve crescer e situação continuará "caótica", diz Biden

Migrantes acampam na fronteira do México com os Estados Unidos.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta terça-feira (9) que a situação dos migrantes na fronteira com o México continuará "caótica por um tempo", após o fim do dispositivo conhecido como "Título 42". A norma, adotada durante a pandemia, permite a expulsão automática de migrantes ilegais e deve ser suspensa nesta quinta-feira (11).

Há expectativa no país de um aumento significativo do número de migrantes. Biden e o presidente, Andrés Manuel López Obrador, conversaram por videoconferência nesta terça sobre as consequências da suspensão desta norma.

"Reafirmamos o compromisso de continuarmos trabalhando juntos em temas como a migração com dimensão humanista e o tráfico de drogas e armas, e, acima de tudo, na cooperação para o bem-estar dos povos mais pobres do nosso continente", tuitou o presidente mexicano.

Conversamos alrededor de una hora con el presidente Biden. Reafirmamos el compromiso de seguir trabajando juntos en temas como la migración con dimensión humanista, el tráfico de drogas y armas y, sobre todo, en cooperación para el bienestar de los pueblos más pobres de nuestro… pic.twitter.com/oVbyJY06wJ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 9, 2023

Após a suspensão da norma, o governo americano utilizará o "Título 8". A regra autoriza o pedido de asilo em alguns casos, mas, em contrapartida, facilitará as deportações em prazos mais curtos. Por isso, a previsão é de que uma boa parte dos expulsos, de diferentes nacionalidades, acabe indo para o México.

O dispositivo também proíbe a entrada dos deportados nos Estados Unidos por cinco anos, de acordo com uma nota divulgada pela Casa Branca.

Menores pedem esmolas

O aumento do número de imigrantes é esperado. A maioria deles vem da América Latina, China, Rússia e Turquia. Muitos já cruzaram a fronteira de 3.100 quilômetros que separa o território mexicano do americano e as cidades texanas de El Paso, Brownsville e Laredo declararam estado de emergência. Alguns dormem nas ruas e muitos menores pedem esmolas.

O prefeito da cidade de El Paso, Oscar Leeser, anunciou que mais migrantes devem chegar na sexta-feira, após uma visita recente à cidade mexicana de Ciudad Juárez. "Aqui, na rua, calculamos entre 8.000 e 10.000 pessoas", disse.

O governador republicano do Texas, Greg Abbott ordenou o envio de centenas de soldados texanos para a fronteira, "para ajudar a interceptar e repelir" imigrantes que tentam entrar no estado.

O presidente americano Joe Biden e o mexicano, Andres Manuel Lopez Obrador, no México, em janeiro de 2023. AP - Andrew Harnik

Título 42

O Título 42, criado durante o governo do ex-presidente republicano, Donald Trump, tinha como objetivo prevenir a entrada de pessoas com covid-19 no país e serviu, na prática, para expulsar rapidamente os imigrantes, sem levar em conta as solicitações de asilo.

O governo de Joe Biden está sob pressão do Partido Republicano, que tem criticado o pouco controle na fronteira. A previsão é de que um milhão de pessoas atravesse a divisa entre o México e os Estados Unidos nos próximos três meses.

(Com informações da AFP)

