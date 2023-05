Cantora Tina Turner morre aos 83 anos

A cantora americana Tina Turner morreu nesta quarta-feira (24) aos 83 anos, em sua casa em Kusnacht, na Suíça, perto de Zurique. O anúncio foi feito por seu porta-voz Bernard Doherty, em um comunicado.

Conhecida por sua energia explosiva, Turner começou a cantar em Illinois, nos Estados Unidos, com Ike Turner e sua banda, os Kings of Rhythm. No início, ela era apenas uma artista ocasional, mas logo se tornou a atração principal do grupo - e a esposa de Turner. Com sua voz potente e seu estilo de dança frenético, ela magnetizava o público.

Em sua carreira de meio século, que começou no final dos anos 1950, Tina Turner gravou sucessos como "What's Love Got to Do With It", “Simple the Best” e “We don’t need another hero”, está última, trilha sonora do filme "Mad Max, Além da Cúpula do Trovão", de 1985, que ela estrelou junto com Mel Gibson.

Em 1985, "What's Love Got to Do With It” ganhou três prêmios Grammy, de gravação do ano, música do ano e melhor performance vocal pop feminina, e "Better Be Good To Me" ganhou de melhor vocal de rock feminino.

O álbum vendeu cinco milhões de cópias e deu início a uma carreira de turnês que estabeleceu Turner como um fenômeno mundial. Em 1988 ela se apresentou para cerca de 180.000 pessoas no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, quebrando o recorde de maior público pagante para uma artista solo.

