Dívida dos Estados Unidos: data de possível calote é adiada para 5 de junho

Os Estados Unidos estão se dando um pouco mais de tempo para negociar o teto da dívida e evitar um calote. De acordo com a última estimativa do Tesouro americano, na ausência de um acordo político, o ‘default’ pode acontecer em 5 de junho. O presidente Joe Biden declarou, na sexta-feira (26), que está "esperançoso" de que um acordo para elevar o teto da dívida do país será alcançado nas próximas horas.

A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, durante reunião do G7, no Japão. Em 11 de maio de 2023.

Guillaume Naudin, correspondente da RFI em Washington

"Está muito perto e estou otimista", disse o presidente americano a repórteres na Casa Branca. "Estou esperançoso de que esta noite [de sexta-feira] vamos saber se seremos capazes de alcançar um acordo", ele assinalou. Lembrando que o acordo evitaria que a maior economia do mundo fique impossibilitada de honrar seus compromissos e entre em default.

Este é o indicativo mais forte até agora de que as lideranças republicanas e democratas vão alcançar um entendimento que permita ao governo emitir dívida, obter financiamento e evitar um default que poderia levar a uma recessão e à perda de empregos.

A informação sobre o novo prazo foi passada pela secretária do Tesouro, Janet Yellen, em uma carta aos legisladores americanos. Usando medidas extraordinárias, ou seja, ‘raspando o fundo dos cofres’, o departamento encontrou uma forma de pagar as contas do governo federal por mais quatro dias.

“Com base nos dados mais recentes disponíveis, estimamos agora que o Tesouro não terá recursos suficientes para cumprir as obrigações do governo se o Congresso não elevar ou suspender o teto da dívida até 5 de junho”, detalhou Yellen.

Colchão perigosamente fino

Mas o colchão está ficando perigosamente fino. Na quinta-feira (25), as reservas somavam menos de US$ 40 bilhões. Aliás, isso significa que cerca de 30 indivíduos no mundo são atualmente mais ricos do que o Tesouro americano.

Ainda que sejam apenas quatro dias extras, o prazo pode representar muito. As negociações entre a Casa Branca e os republicanos da Câmara progrediram. A administração aparentemente concordou em reverter o financiamento de auditorias fiscais aos mais ricos, para transferi-los para a assistência social.

De acordo com informações da imprensa americana, que não foram confirmadas, o acordo que se perfila permitiria que um episódio similar ao atual não aconteça antes das eleições presidenciais do ano que vem.

Na quinta-feira, o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Kevin McCarthy, afirmou a jornalistas que os negociadores haviam "feito progressos", mas acrescentou: "Nada está acordado até que tudo esteja acordado."

Trumpistas

Mas há pontos de discórdia nas negociações. Em particular sobre as condições exigidas para receber certos auxílios médicos. Joe Biden recusa-se a permitir que os mais modestos sejam privados desse benefício, quando os republicanos querem impor obrigações laborais muito rígidas.

Além disso, há a intransigência dos republicanos mais extremistas, os mais trumpistas. Eles não estão preparados para muitas concessões e, por enquanto, sua aprovação é fundamental para se chegar a um acordo que evite o primeiro calote da história do país.

Com isso, a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, pediu que se chegue a uma solução "o mais rápido possível". "A experiência nos mostra que é preciso chegar quase no limite para encontrar uma solução", revelou ela em uma entrevista coletiva.

"Terminar com um resultado positivo é primordial de um ponto de vista global", acrescentou a economista búlgara ao apresentar um relatório que modificou de 1,6% para 1,7% a previsão de crescimento econômico para os Estados Unidos este ano.

Memorial Day

Como segunda-feira é o feriado do Memorial Day, membros do Congresso deixaram Washington por dez dias. E, para a consternação dos democratas, o próprio Biden se dirigirá à residência oficial de descanso de Camp David e depois seguirá para sua casa em Delaware.

Mesmo assim, Wally Adeyemo, subsecretário do Tesouro, garantiu à CNN que tanto Biden como McCarthy estão focados em evitar a catástrofe. "O presidente decidiu, o 'speaker' [presidente da Câmara dos Representantes] disse: temos que conseguir algo antes de junho", frisou Adeyemo.

(Com informações da AFP)

