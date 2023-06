Mercados reagem bem a acordo do Senado americano para evitar calote da dívida

As principais bolsas de valores europeias abriram em alta nesta sexta-feira (2), refletindo o alívio das tensões sobre o teto da dívida americana. Os mercados finalmente parecem ter virado a página sobre o risco do calote de crédito dos Estados Unidos, após a adoção pelo Senado de uma lei que permite aos Estados Unidos o aumento do limite da dívida federal. Assim, o país evita o que teria sido a sua primeira falta de pagamento, encerrando semanas de negociações tensas para eliminar a ameaça do ‘default’, apenas quatro dias antes do prazo estabelecido pelo Tesouro.

Na quinta-feira (1), os Estados Unidos suspenderam o teto de sua dívida e evitaram a ameaça de inadimplência. AP

Texto por: RFI