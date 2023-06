Governo colombiano e Exército de Libertação Nacional assinam cessar-fogo temporário

O governo colombiano e os guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN) assinaram um acordo de cessar-fogo temporário de seis meses, em Havana, nesta sexta-feira (9). O acordo de trégua “bilateral nacional e temporária", segundo o chanceler cubano, Bruno Rodriguez, foi assinado na presença do presidente colombiano, Gustavo Petro, e do líder do ELN, Antonio Garcia.

"Em 3 de agosto de 2023, terá início a plena implementação do processo de preparação do cessar-fogo bilateral nacional e temporário com a aplicação integral dos protocolos (...) disse o ministro cubano.

Sob o impulso de Gustavo Petro, primeiro presidente de esquerda e ex-guerrilheiro do país, o governo colombiano negocia desde o final de 2022 com o ELN, a última guerrilha ainda em atividade na Colômbia.

As negociações começaram em novembro, em Caracas, e depois continuaram em março na Cidade do México, onde os dois lados se comprometeram a discutir um cessar-fogo. Eles retomaram um terceiro ciclo de negociações em 2 de maio, em Havana.

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, imediatamente "felicitou" ambas as partes pelos "acordos anunciados hoje em Cuba sobre um cessar-fogo nacional bilateral de seis meses" e "sobre um mecanismo para definir a participação da sociedade colombiana no processo de paz".

Estes são "passos importantes que dão esperança ao povo colombiano e especialmente às comunidades mais afetadas pelo conflito", afirmou.

.@antonioguterres felicita al Gobierno de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional por los acuerdos anunciados en Cuba sobre un cese al fuego nacional bilateral de 6 meses, y sobre un mecanismo para definir la participación de la sociedad colombiana en el proceso de paz. https://t.co/Qaoqu9rPoC — UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) June 9, 2023

O documento assinado prevê a implementação do acordo em três fases, e "inclui, entre outras coisas, a ativação de um canal de comunicação entre as partes por meio do Representante Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas na Colômbia", disse Bruno Rodriguez durante a cerimônia de assinatura.

O ELN, que contava com 5.850 combatentes em 2022, segundo as autoridades, teve conversas infrutíferas com cinco governos.

Marcada por meio século de conflito armado, a Colômbia tentou inúmeras negociações de paz com grupos armados. Em 2016, um acordo histórico, negociado em Havana, levou ao desarmamento da poderosa guerrilha marxista das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e sua transformação em partido político.

(Com informações da AFP)

