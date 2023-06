Incêndios no Canadá podem se estender durante todo o verão no hemisfério norte

O Canadá contabiliza atualmente 416 incêndios ativos, sendo 203 considerados fora de controle. O país nunca havia registrado um desaparecimento tão vertiginoso de milhões de hectares de florestas como no primeiro semestre de 2023. Autoridades e climatologistas afirmam que os incêndios continuarão durante o verão (que começa no próximo dia 21 no hemisfério norte) e que podem se agravar.

Incêndio florestal em Tumbler Ridge, na Colúmbia Britânica. Canadá, em 8 de junho de 2023. via REUTERS - BC WILDLIFE SERVICE