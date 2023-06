Em discurso para apoiadores, Trump diz ser vítima de "caça às bruxas"

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou pela primeira vez para seus apoiadores, neste sábado (10), desde que foi alvo de 37 acusações federais, divulgadas na sexta-feira (9). Ele participou de duas reuniões do partido Republicano em Columbus, na Geórgia, e em Greensboro, na Carolina do Norte.

Donald Trump após seu discurso na convenção do partido Republicano em Greensboro, na Carolina do Norte

Em Columbus, Trump criticou Biden e o Departamento de Justiça e disse que está sendo perseguido nos tribunais por questões eleitorais, já que tentará disputar um segundo mandato na Casa Branca. "É por isso que eles fazem isso, se não, não haveria caça às bruxas, não haveria acusação", declarou a seus seguidores.

Na Carolina do Norte, o ex-presidente afirmou que as denúncias são sem "fundamento" e que ele é alvo de "instrumentalização" e "abuso de poder" por parte de Biden.

Apresentadas pelo procurador especial do Departamento de Justiça, Jack Smith, elas incluem "retenção ilegal de informações de segurança nacional" e "obstrução da justiça", com penas que podem chegar até 20 anos de prisão.

O ex-presidente também é acusado de perjúrio e cumplicidade com seu assistente pessoal, Walt Nauta por ocultar documentos solicitados pelo FBI.

Segurança Nacional

Os dois eventos ocorrem poucos dias antes de Trump comparecer a um tribunal federal na cidade de Miami. Ele é acusado de ter colocado a segurança nacional dos Estados Unidos "em risco" ao reter segredos nucleares.

Ao deixar a Casa Branca em janeiro de 2021, o ex-presidente mudou-se para sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida, e levou dezenas de caixas de arquivos secretos do Pentágono, CIA, Agência de Segurança Nacional (NSA) e outros órgãos de inteligência.

Um ano depois, e após várias ordens judiciais, concordou em devolver 15 caixas contendo quase 200 documentos.

Segundo o FBI, ele não entregou tudo e continuou guardando documentos em seu clube de golfe em Palm Beach. Agentes do FBI realizaram uma busca no local em 8 de agosto e apreenderam outras trinta caixas com 11.000 documentos.

Documentos no banheiro

De acordo com acusação, foram encontrados documentos classificados "em uma sala de festa", mas também "em um banheiro, no chuveiro", em "um escritório" e em "um quarto".

O material encontrado incluía "informações sobre a capacidade de defesa dos Estados Unidos e de outros países", "sobre os programas nucleares americanos" e "sobre as vulnerabilidades potenciais em caso de ataque aos Estados Unidos e seus aliados".

Muitos republicanos, incluindo alguns adversários de Trump na disputa pela indicação do partido, apoiam o ex-presidente.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, que é considerado seu principal concorrente pela nomeação republicana, também acredita que o Departamento de Justiça está "armado" para conduzir uma campanha contra os candidatos de sua legenda.

(Com informações da AFP)

