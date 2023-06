Em Miami, Trump dirá que não é culpado por manter documentos secretos em casa, afirma advogada

O ex-presidente americano, Donald Trump, deve comparecer a uma corte de Miami nesta terça-feira (13), acusado de ter mantido documentos confidenciais após deixar a Casa Branca. O bilionário de 76 anos afirma ser vítima de uma "caça às bruxas" da esquerda com o objetivo, segundo ele, de impedir sua candidatura para a próxima eleição presidencial.

O ex-presidente americano, Donald Trump, desembarcou no aeroporto internacional de Miami na segunda-feira, 12 de junho de 2023.

Com informações de Luciana Rosa, correspondente da RFI em Miami, e agências

Trump desembarcou em Miami na tarde de segunda-feira (12) e seguiu diretamente para um de seus hotéis na cidade, onde deve permanecer até a hora se apresentar à Justiça, nesta terça. Segundo uma de suas advogadas, ele dirá que não é culpado.

O ex-presidente americano foi indiciado novamente, mas desta vez em um caso federal, o que poderia ter graves implicações em sua candidatura para voltar à Casa Branca. No total, o magnata enfrenta 37 acusações criminais relacionadas a crimes de espionagem, falso testemunho e obstrução da justiça, cujas penas variam entre 5 e 20 anos de prisão

Trump é o primeiro ex-chefe de Estado do país a virar réu em um processo. Ele é acusado no momento em que as pesquisas o apontam como favorito para concorrer à eleição presidencial pelo Partido Republicano em 2024.

Ao contrário do primeiro indiciamento, no Tribunal Estadual de Manhattan, relacionado ao suborno de uma atriz pornô durante a eleição de 2016, as acusações atuais correm por uma Corte Federal e dão conta de crimes cometidos quando ele ainda era presidente.

Nos Estados Unidos, os julgamentos de casos na Justiça federal tendem a ser mais curtos do que os processos estaduais. No entanto, ainda que seja condenado, especialistas afirmam que não há nenhum ponto na constituição americana que proíba expressamente Trump de ser candidato.

País em perigo

Em janeiro de 2021, quando deixou a Casa Branca para ir morar em sua mansão em Mar-a-Lago, na Flórida, Trump levou dezenas de caixas de arquivos. Apesar de a justiça pedir que os devolvesse, o ex-presidente resolveu mantê-las.

Nas caixas de documentos - alguns deles armazenados em um banheiro - estão segredos nucleares. Os detalhes foram divulgados pela ata de acusação de 44 páginas na última sexta-feira (9). Violar as leis de segurança nacional "põe nosso país em perigo", disse o promotor especial Jack Smith, que supervisionou a investigação durante meses.

Nos Estados Unidos, a legislação obriga os presidentes a enviarem todos os seus e-mails, cartas e outros documentos de trabalho aos Arquivos Nacionais e proíbe guardar segredos de Estado em locais não autorizados e inseguros.

Até o momento, os republicanos defendem o ex-presidente, mas algumas personalidades se dizem surpresas com o conteúdo dos documentos guardados. Entre elas, seu ex-ministro da Justiça Bill Barr. No domingo (11), ele se disse chocado com "o grau de sensibilidade destes documentos e sobre quantos havia".

"Se só a metade disto for verdade, então é o fim dele", disse Barr à Fox News. "É uma acusação muito detalhada e é muito, muito condenatória", acrescentou.

Comportamento "grave"

Uma pesquisa recente do Instituto YouGov apontou que apenas metade dos entrevistados considera grave falsificar documentos contábeis para comprar o silêncio de uma pessoa. No entanto, dois terços dos entrevistados acreditam que ter mantido documentos secretos de Defesa da Casa Branca e dificultado as tentativas das autoridades de recuperá-los é grave.

Em Miami, as autoridades reforçaram a segurança após convocações nas redes sociais para apoiar Trump nesta terça-feira. "Levamos este acontecimento extremamente a sério. Sabemos que incidentes podem acontecer, inclusive o pior, mas não é o estilo de Miami", disse o chefe de polícia da cidade, Manuel Morales, durante coletiva de imprensa. A segurança, formada por agentes locais e federais, está preparada para enfrentar multidões de 5.000 a 50.000 pessoas, acrescentou.

Após sua apresentação ao tribunal, o ex-presidente irá a Nova Jersey, onde fará um discurso nesta noite em seu clube de golfe de Bedminster. No entanto, os problemas judiciais do magnata não se limitam a estes casos. Um promotor da Geórgia deve anunciar até setembro o resultado de uma investigação sobre a suposta pressão que Trump teria feito para tentar alterar o resultado da eleição presidencial de 2020, vencida pelo democrata Joe Biden.

