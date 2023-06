Vacina contra chikungunya, também testada no Brasil, tem resultados positivos com pacientes nos EUA

O estudo cujos resultados foram divulgados nesta terça-feira (13) foi realizado com pacientes nos Estados Unidos, onde o vírus não é endêmico. Porém, a Valneva - empresa farmacêutica franco-austríaca responsável pelo imunizante - também testa a vacina em adolescentes no Brasil, país onde o chikungunya é endêmico. Os novos resultados poderão ser decisivos para o futuro do fármaco.

O mosquito tigre (Aedes albopictus) é um dos vetores do vírus chikungunya. Imagem ilustrativa. © Shutterstock _ InsectWorld

Texto por: RFI