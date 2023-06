Passagem de forte tornado no Texas deixa três mortos e centenas de feridos

A passagem de um forte tornado na quinta-feira (15) pelo norte do Texas deixou três mortos e uma centena de feridos em Perryton, cidade de 8 mil habitantes. Imagens de drones mostram várias edificações danificadas, árvores arrancadas pelo vento e casas móveis destruídas.

Três mortos e mais de cem feridos após a passagem de um tornado no Texas

Milhões de americanos residentes em áreas dos estados do Colorado, Oklahoma, Arkansas e Flórida foram alertados pelas autoridades para condições meteorológicas extremas, já que tempestades alimentadas pelas temperaturas elevadas atingem a região, provocando a formação de tornados, chuvas de granizo e trovoadas

O comandante dos bombeiros de Perryton, Paul Dutcher, declarou ao canal ABC que três mortes foram confirmadas e mais de 100 feridos foram levados para os hospitais.

Um estacionamento de trailers foi um dos pontos diretamente atingidos pelo tornado, disse Dutcher.

O governador do estado, Greg Abbott, afirmou em um comunicado que o "Texas está mobilizando recursos rapidamente para responder à situação de emergência e fornecer o apoio e ajuda necessários para proteger os texanos, além de ajudar os afetados pelos tornados de Perryton".

O Serviço Nacional Meteorológico emitiu um alerta de tornado para áreas do norte e centro do Texas, que inclui Dallas, uma cidade de 1,2 milhão de habitantes.

Os tornados são fenômenos meteorológicos impressionantes e difíceis de prever, muito comuns no território americano, principalmente no centro e sul do país.

(Com AFP)

