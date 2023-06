Destroços são encontrados perto do Titanic; especialistas verificam se peças são do submarino Titan

A Guarda Costeira dos Estados Unidos afirma ter descoberto nesta quinta-feira (23) “destroços” no Oceano Atlântico na mesma área onde estão os restos do Titanic. As peças foram encontradas por um robô que tenta localizar o submarino de turismo científico Titan, desaparecido desde domingo (18). No entanto, não há informações se os objetos descobertos pertencem ao submersível.

Equipes buscam o submersível Titan, desaparecido há três dias no Atlântico Norte. Na imagem, momento que o veículo subaquático se prepara para afundar no oceano Atlântico no domingo (18)

Vários destroços foram localizados na zona de buscas por um ROV (Veículo Operado Remotamente, na sigla em inglês) perto do Titanic, informou a Guarda Costeira nas redes sociais. “Especialistas estão examinando esta informação”, afirmou.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos mantém a esperança de encontrar com vida os cinco ocupantes do submersível desaparecido perto dos destroços do Titanic, afirmou nesta quinta-feira o coordenador das operações de resgate no Atlântico Norte, apesar do temido fim das reservas de oxigênio.

"Nós continuamos vendo casos particularmente complexos nos quais a vontade de viver das pessoas também deve ser levada em consideração", disse o contra-almirante John Mauger, da Guarda Costeira americana, que coordena as operações."Então, nós continuamos procurando e com os esforços de resgate", acrescentou.

No entanto, a situação é cada vez mais complicada para os passageiros do pequeno submersível de águas profundas Titan, da empresa privada OceanGate Expeditions. Com oxigênio de emergência para 96 horas, o ar teria acabado por volta das 8h desta quinta-feira, pelo horário de Brasília.

A comunicação com o pequeno submersível Titan foi perdida no domingo, quase duas horas depois de o equipamento iniciar a descida em direção ao que restou do famoso transatlântico Titanic, a quase 4.000 metros de profundidade e a cerca de 600 quilômetros de Terra Nova, no Atlântico Norte.

Viajam na expedição o bilionário e aviador britânico Hamish Harding, presidente da empresa de jatos particulares Action Aviation; o empresário paquistanês Shahzada Dawood, vice-presidente do conglomerado Engro, e seu filho Suleman; o mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet, e Stockton Rush, CEO da OceanGate Expeditions, a companhia que opera o Titan, que cobra US$ 250 mil (aproximadamente R$ 1,2 milhão) por turista.

Cinco barcos, aos quais outros cinco deveriam unir-se nesta quinta-feira, equipados com sonares e tecnologia de ponta, estão varrendo uma área de 20.000 km², aproximadamente o tamanho do estado de Sergipe, e a uma profundidade de quase quatro quilômetros, enquanto aviões sobrevoam o local em busca de qualquer sinal do submersível.

