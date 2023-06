Entenda por que Biden quer estreitar laços com Modi em visita do indiano aos EUA

Narendra Modi está nos Estados Unidos, país que estende o tapete vermelho para o primeiro-ministro indiano nesta quinta-feira (22). Modi será recebido na Casa Branca para um jantar de Estado com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele também fará um discurso no Congresso. O objetivo principal de Biden ao estreitar os laços entre os dois países é combater a influência chinesa na Ásia-Pacífico.

Publicidade Leia mais

Joe Biden mobilizou toda a pompa da Casa Branca para a primeira visita de Estado do primeiro-ministro indiano Narendra Modi, mesmo que isso signifique silenciar sobre a questão dos direitos humanos e a atitude da Índia em relação à Rússia. O presidente norte-americano recebeu na quarta-feira (21) o seu convidado para jantar com a mulher Jill Biden, como prelúdio do programa oficial de quinta-feira, com honras militares, discurso perante o Congresso americano e jantar de gala.

“Esta relação bilateral, que acreditamos será uma das mais importantes para o futuro do mundo, tem um enorme potencial”, assegurou terça-feira um porta-voz do Executivo americano, John Kirby.

Para os indianos, essa visita é considerada "histórica". Apenas os chefes de Estado, e não de governo, têm direito a uma “visita de Estado”, o mais alto nível do protocolo da Casa Branca. ​​Joe Biden organizou uma para o francês Emmanuel Macron e para o presidente da Coreia do Sul Yoon Sukyeol. Para Narendra Modi, primeiro-ministro do país mais populoso do mundo, a Casa Branca fala, portanto, de uma "visita oficial de Estado", título inédito.

Combater a influência chinesa na Ásia

A cooperação entre Washington e Nova Déli nas áreas de segurança e defesa aumentou consideravelmente – compartilhamento de inteligência, exercícios conjuntos no Himalaia, perto da fronteira chinesa. Com esta visita de Narendra Modi, Washington quer estreitar seus laços comerciais, tecnológicos e militares com a Índia.

Altos funcionários do governo Joe Biden declararam que os acordos de grande escala a serem anunciados sobre semicondutores, tecnologia, cooperação espacial ou mesmo defesa marcarão o início de uma nova era nas relações entre os dois países.

Alguns desses acordos visam diversificar as cadeias de suprimentos para reduzir a dependência da China. Os Estados Unidos também têm procurado combater a crescente influência da China na região do Indo-Pacífico, fortalecendo seus laços de defesa com países como a Índia e a Austrália.

Críticas a Modi

Ao recepcionar Narendra Modi na Casa Branca, Joe Biden declarou que "as relações entre os Estados Unidos e a Índia serão uma das mais marcantes do século XXI", destacando ainda diante do dirigente indiano os valores de "liberdade de expressão e de liberdade religiosa".

As associações de direitos humanos criticaram a recepção suntuosa do primeiro-ministro nacionalista hindu, segundo elas responsável pelas perseguições contra os muçulmanos na Caxemira e pelas pressões contra a oposição política e a imprensa.

A Casa Branca nega que o objetivo desta visita de Estado, organizada com grande pompa, seja o de enviar uma mensagem à China. Mas Washington vê claramente Nova Déli como uma aliada em potencial para contrabalançar a influência de Pequim na Ásia.

(Com Reuters e AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro