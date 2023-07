Itália extradita ex-militar uruguaio por torturar e matar ativista durante ditadura

A Itália extraditou um oficial uruguaio procurado em seu país por torturar e matar um jovem ativista argentino de esquerda em 1973, durante a ditadura militar, de acordo com a polícia italiana, nesta quinta-feira (6).

Velas acesas diante do Palácio Legislativo no 50º aniversário do golpe militar de 1973, em Montevideo, Uruguai, em 26 de junho de 2023.

Hermes Mario Tarigo Giordano, alvo desde 2019 de um mandado de prisão internacional, foi entregue à polícia uruguaia na quarta-feira (5) no aeroporto Fiumicino, em Roma, informou um comunicado.

Ele foi identificado e preso em Capaccio Paestum, na região de Salerno, perto de Nápoles (sul), em circunstâncias não especificadas.

Foragido desde 2011, o ex-militar de 82 anos é acusado pela justiça uruguaia de ter causado a morte de Alter Gerardo Moises, militante do Partido Revolucionário dos Trabalhadores (PRT) e do Movimento de Libertação Nacional (MLN), grupo armado de esquerda radical conhecido como "Tupamaros".

Em agosto de 1973, dois meses após o golpe militar no Uruguai, Moises foi preso pelo Exército junto com outros dois militantes do MLN e transferido para o quartel-general do 1º Batalhão de Infantaria da Flórida, onde morreu sob tortura aos 27 anos.

Segundo sites de associações uruguaias que rastreiam integrantes da ditadura procurados por crimes, Hermes Mario Tarigo Giordano era capitão na época, mas encerrou a carreira no posto de coronel.

Em 2011, o Parlamento uruguaio aprovou uma lei declarando imprescritíveis os crimes cometidos durante a ditadura, que durou 12 anos, de 1973 a 1985.

(Com informações da AFP)

