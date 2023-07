Fortes chuvas provocam morte e levam vários condados americanos a decretar estado de emergência

As fortes chuvas que continuam atingindo a região nordeste dos Estados Unidos provocaram a morte de pelo menos uma pessoa na manhã desta segunda-feira (10), informaram as autoridades locais. Chuvas fortes são esperadas novamente "até terça-feira", alertou o serviço de meteorologia do país, um dia depois que o mau tempo deixou quintais alagados, veículos encalhados, estradas intransitáveis ​​e causou muitos danos no Vale do rio Hudson. Mais inundações repentinas podem acontecer.

Os estados de Nova York, Nova Jersey, Connecticut, Pensilvânia, Massachusetts e Vermont foram incluídos em alertas de enchentes emitidos pelos Serviços Meteorológicos dos EUA (NWS) às 6h00 pelo horário local (5h no Brasil), informando que essas inundações podem ser "fatais".

Em Vermont, as autoridades declararam estado de emergência, assim como em vários condados do estado de Nova York, incluindo Orange County, onde as tempestades causaram uma vítima. De acordo com informações da imprensa americana, uma mulher foi levada com o seu cachorro quando a água subiu rapidamente, enquanto ela tentava deixar a sua casa no vale do rio Hudson.

O governador de Vermont, Phil Scott, mobilizou equipes de socorro "em locais estratégicos de todo o estado, em caso de necessidade de evacuações e resgates".

No estado de Nova York, as fortes chuvas de domingo (9) causaram enchentes "com risco de vida", transformando ruas em torrentes de água, que em alguns locais arrastaram trechos de estradas e pontes, deixando muitas pessoas presas em seus carros.

Um veículo passa por áreas alagadas, em West Point, Nova York, EUA, em 9 de julho de 2023, nesta imagem estática de vídeo obtido nas redes sociais. Michael Greifenstein/via REUTERS © Michael Greifenstein via REUTERS

A governadora Kathy Hochul declarou estado de emergência no Condado de Orange, a noroeste da cidade de Nova York, e no Condado de Ontário, no centro do estado, observando que até 200 mm de chuva causaram "condições de risco de vida devido a inundações repentinas". “Se você estiver em uma área afetada pela tempestade esta noite, fique fora das estradas e tome medidas para se manter seguro,” ela escreveu no Twitter.

Canandaigua in the Finger Lakes region has also experienced flooding this evening. State emergency personnel are onsite assisting local responders with rescue efforts.



If you’re in an area impacted by tonight’s storms, please stay off the roads and take steps to stay safe. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) July 10, 2023

Mais de 12.000 residências ficaram sem energia na noite de domingo, sendo que 6.000 permaneciam sem luz na manhã desta segunda-feira, segundo o site especializado PowerOutage.

As rodovias foram fechadas na noite de domingo em pelo menos cinco condados do estado, incluindo Westchester, que fica ao norte de Nova York e faz fronteira com o rio Hudson.

A companhia ferroviária Amtrak suspendeu, a partir das 5h30, a ligação entre a capital do Estado, Albany, e a cidade de Nova York "devido a condições meteorológicas severas", segundo um comunicado de imprensa.

(Com informações da AFP)

