Protestos em Cuba, dois anos depois: “Há uma maior vigilância e repressão”, avalia ativista

Esta terça-feira (11) é uma data em que os cubanos relembram os primeiros protestos espontâneos contra um regime que dura mais de seis décadas no poder. O dissidente e ativista de direitos humanos, Manuel Cuesta Morua, assim como muitos de seus compatriotas, não esquece aquele 11 de julho de 2021, quando milhares de pessoas saíram às ruas para denunciar a escassez de alimentos, a falta de remédios e os frequentes cortes de energia na ilha.

RFI: Surpreso com as manifestações inéditas, o governo cubano ordenou a repressão imediata ao movimento, prendendo centenas de pessoas. Dois anos depois, que memória você guarda daquele 11 de julho e o que resta dessa revolta espontânea?

Manuel Cuesta Morua: Sempre digo que foi o momento mais interessante da história do movimento social em Cuba. Estou feliz por ter participado, apesar da dura repressão que muitos jovens sofreram e ainda sofrem. O 11 de julho de 2021 foi a primeira manifestação espontânea em Cuba contra um regime de 62 anos. Um regime que construiu uma sólida rede de repressão sobre a sociedade cubana. Naquele dia, toda uma série de questões acumuladas ao longo de todos esses anos explodiu espontaneamente em uma cidade fora de Havana, em San Antonio de Los Baños. Quando descobri o que estava acontecendo, peguei um amigo ativista do movimento San Isidro e tentamos organizar uma manifestação na cidade onde moramos, que fica na zona leste de Havana. Mas fomos parados no caminho e vivemos aquele dia, detidos 24 horas numa delegacia, bem ao lado da minha casa.

Olhando para trás, eu diria que foi mais uma insatisfação com o regime do que uma insatisfação específica com as condições que vivíamos na época. Rapidamente passamos de slogans ligados a precárias condições de vida a slogans exigindo mais liberdade. Foram manifestações pacíficas e transversais. Toda a sociedade cubana participou. Jovens, velhos, cubanos de origem modesta, médicos, intelectuais.

RFI: O que mudou em Cuba desde esses protestos?

M.C.M: Acho que muita coisa mudou. Há claramente um antes e um depois de 11 de julho. A sociedade cubana tornou-se mais diversificada, mais aberta, mais horizontal. Em todas as oportunidades que surgem, sejam elas sociais ou institucionais, os cubanos enviam uma mensagem clara ao regime: eles querem mudanças, querem mais abertura e democracia. Esse processo já estava em andamento antes de 11 de julho, mas os protestos abriram um espaço social muito maior; não político, obviamente, mas social. A sociedade mudou, mas não o Estado. Essa é uma dissonância importante que, a meu ver, deve ser resolvida a médio prazo.

RFI: Outra mudança é o aumento das medidas de rigor adotadas pelo governo, em 2022

M.C.M: Sim, a repressão aumentou. É uma combinação de repressão física, em violação da lei e da Constituição, e, ao mesmo tempo, uma tentativa de judicializar cada vez mais a expressão pacífica dos direitos dos cidadãos. Novos decretos tentam suprimir ainda mais a liberdade de expressão. Em seguida, foi introduzido um novo código penal, que inclui 23 crimes pelos quais uma pessoa pode até ser condenada à morte.

RFI: Esse aumento da repressão, você deve senti-lo diariamente. Você corre o risco de ser preso a qualquer momento. Como você está lidando com essa situação?

M.C.M: Após os protestos de 11 de julho, experimentei duas situações diferentes e contraditórias como ativista: ficou mais fácil me comunicar com os cubanos, me conectar com as pessoas e com a sociedade. Porém, ao mesmo tempo, há uma maior vigilância e mais repressão. Um exemplo: lançamos uma iniciativa batizada de “Shanti”, termo hindu que significa “paz ativa”. É uma estratégia de luta contra a violência em Cuba. Queríamos convidar a imprensa estrangeira e a imprensa independente para anunciar esta iniciativa em conferência de imprensa, mas vários ativistas foram detidos. Alguns passaram o dia inteiro na prisão. Passei metade do dia em uma delegacia de polícia. Então, as autoridades monitoraram nossas comunicações e tentaram bloqueá-las. Ao mesmo tempo, a polícia está observando cada passo que damos. É assim que vivemos. Mas sabemos que este é o preço a pagar por tentar avançar e promover as iniciativas de mudança democrática para as quais estamos trabalhando.

(Com informações da RFI)

