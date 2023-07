Ator Kevin Spacey é inocentado de agressão sexual em Londres

"Inocente": julgado há um mês por ter agredido sexualmente quatro homens, o ator norte-americano Kevin Spacey recebeu com lágrimas nos olhos o veredicto a seu favor no final de seu julgamento em Londres, nesta quarta-feira (26).

Depois de deliberar por 12 horas e 26 minutos, os jurados do Southwark Crown Court, em Londres, consideraram o astro - que completa 64 anos nesta quarta-feira - inocente de todas as nove acusações contra ele.

"Sou imensamente grato ao júri por ter dedicado tempo para considerar cuidadosamente todas as evidências e fatos antes de tomar sua decisão, e aceito o veredicto de hoje com humildade", disse ele pouco depois para a multidão de jornalistas que aguardavam do lado de fora do tribunal.

Em seguida, ele entrou em um táxi, enquanto um fã gritava "Nós amamos você, Kevin!" e outro fã lhe perguntava se ele iria aparecer novamente na série "House of Cards".

Poucos minutos antes, quando o veredicto foi lido, o ator, que havia se declarado inocente, enxugou algumas lágrimas com um lenço que lhe foi entregue por um funcionario da Justiça, a seu lado.

Virando-se para os jurados, ele levou a mão ao peito e disse "obrigado", antes de abraçar seus advogados.

Desde o início do julgamento, no final de junho, Kevin Spacey foi retratado pela acusação como um assediador sexual que usou sua influência para agredir homens jovens.

O ator, que ganhou dois Oscars por seus papéis em "Beleza Americana" e "Os Suspeitos", falou sobre relacionamentos consensuais, negando qualquer comportamento "agressivo", e afirmou que alguns dos queixosos simplesmente inventaram alguns dos atos atribuídos a ele.

"Grande paquerador"

Quatro homens o acusaram de agressões sexuais entre 2001 e 2013, especialmente a partir de 2004, quando ele era diretor do teatro Old Vic, em Londres.

A acusação mais séria veio de um homem que o acusou de "drogá-lo" e de se envolver em atividades sexuais com ele enquanto dormia.

Mas os jurados rejeitaram todas as nove acusações, incluindo sete de agressão sexual, uma de levar uma pessoa a fazer sexo sem consentimento, e outra de levar uma pessoa a fazer sexo com penetração sem consentimento.

Essas acusações surgiram em 2017, no início do movimento #MeToo, em uma época em que Kevin Spacey estava no auge de sua fama como protagonista da série de sucesso da Netflix "House of Cards".

Na sequência, ele foi retirado da série e de outros projetos dos quais participaria, desaparecendo completamente das telas.

Durante seu interrogatório na polícia, que foi transmitido durante o julgamento, os quatro homens disseram que não ousaram se manifestar antes por medo de não serem ouvidos diante de uma figura conhecida e influente.

Perante o júri, o ator se descreveu como um "grande paquerador", mas negou qualquer comportamento "violento", "agressivo" ou "doloroso", dizendo que o caso da acusação era "fraco".

Ele disse ter ficado "arrasado" com as acusações e falou, visivelmente emocionado, sobre sua "reputação perdida", recebendo o apoio do cantor Elton John, que testemunhou a seu favor em Mônaco.

Também acusado de agressão sexual nos Estados Unidos, Kevin Spacey foi considerado inocente por um tribunal civil de Nova York no ano passado. E em 2019, as acusações foram retiradas em outro caso.

"Sei que há pessoas prontas para me contratar assim que eu for inocentado das acusações em Londres", garantiu ele em meados de junho em uma entrevista à mídia alemã Zeit, antes de seu julgamento no Reino Unido.

(Com AFP)

