A Ucrânia ingressa nas eleições dos Estados Unidos

Apesar da avalanche de processos judiciais, Donald Trump continua o favorito de seu partido para a eleição presidencial de 2024. Um tema de política externa, a guerra na Ucrânia, é objeto de debates apaixonados entre os candidatos republicanos. Alguns criticam o presidente Joe Biden por não se envolver o suficiente; outros acreditam que as prioridades norte-americanas são outras

Publicidade Leia mais

Logo Le Monde Diplomatique © RFI

Por praticamente meio século, as questões geopolíticas quase não tiveram importância nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. A fulgurante vitória de George H. W. Bush para a presidência durante a Guerra do Golfo (janeiro-março de 1991) não impediu que ele fosse derrotado no ano seguinte por um obscuro governador democrata do Arkansas, Bill Clinton, que não tinha experiência internacional.

Já a guerra na Ucrânia, ainda que nenhum soldado norte-americano tenha participado diretamente dela, ocupa um lugar considerável nos debates entre os candidatos republicanos. Ela tem menos importância entre os democratas, visto que o presidente Joe Biden parece seguro da indicação de seu partido e que o apoio total dos Estados Unidos ao presidente Volodymyr Zelensky é quase unânime.

Isso significa que aquilo que se passa no exterior, em particular na Ucrânia, tem despertado o interesse de cidadãos norte-americanos para além da pequena elite de Washington (parlamentares, redatores de veículos de elite, profissionais de think tanks). E a recíproca é ainda mais verdadeira: os líderes ucranianos acreditam que seu destino pode ser diferente caso Biden seja reeleito ou um republicano assuma seu lugar. Contudo, é preciso saber qual republicano seria esse, pois, no que diz respeito à Ucrânia, as posições dos candidatos do partido são totalmente diferentes umas das outras. Tanto é assim que o dócil ex-vice-presidente de Donald Trump, Mike Pence, desta vez está concorrendo contra o antigo companheiro de chapa…

Em 14 de julho, durante um fórum conservador, os termos do debate entre eles foram resumidos com certa brutalidade pelo jornalista Tucker Carlson, que atuou como mestre de cerimônias. Enormemente popular e influente entre os republicanos e apoiador de Trump – embora o personagem lhe inspire certo desdém –, Carlson tem ideias extremamente claras, em particular sobre o conflito ucraniano. Ele odeia Zelensky, a quem chama de “ditador”, acredita que a guerra foi em grande parte causada pelos Estados Unidos e repete que é hora de seu país parar de financiá-la. Pensando exatamente o contrário e tendo acabado de se encontrar com o presidente ucraniano, Pence foi contrariado assim que censurou Biden pela lentidão nas entregas de armas à Ucrânia. “Você lamenta que os ucranianos não tenham tanques norte-americanos o bastante”, exclamou Carlson. “Mas, nos últimos três anos, todas as cidades de nosso país viram sua situação piorar. Dê uma volta de carro por aí, é perceptível. Nossa economia está em declínio, a taxa de suicídio disparou, a sujeira, a desordem e o crime aumentam exponencialmente, e você está preocupado porque a Ucrânia, um país que a maioria das pessoas aqui não seria capaz de localizar no mapa, não tem tanques! Não é injusto da minha parte perguntar: você se importa com os Estados Unidos nessa questão?” O público aplaudiu de pé.

Por muito tempo, o neoconservadorismo imperial defendido por Pence – e vários outros candidatos republicanos – governou o partido de Ronald Reagan e da dinastia Bush. Não é mais o caso. Essa mudança é frequentemente atribuída a Trump e à sua convicção de que as guerras estrangeiras e as deslocalizações industriais causaram uma “carnificina” econômica e social nos Estados Unidos. Não há dúvida de que o ex-presidente conseguiu popularizar essa ideia e, acima de tudo, torná-la eleitoralmente vitoriosa, com a derrota de Hillary Clinton em 2016. No entanto, Trump não é o primeiro no campo republicano a favorecer o nacionalismo em detrimento do imperialismo. Já em setembro de 1991, quando a União Soviética nem havia desencarnado, Patrick Buchanan, um ex-conselheiro de primeiro plano dos presidentes Richard Nixon e Reagan, avaliava que, uma vez suprimida a “ameaça comunista”, os Estados Unidos deveriam parar de agir como polícia do mundo. E adotar uma política de America first.

Hora de ir para casa

O que Buchanan escreveu há mais de trinta anos em sua coluna no The Washington Post – algo inimaginável hoje – anunciava quase textualmente a interpelação feita por Tucker Carlson em julho e teorizava a atual linha divisória dentro do Partido Republicano entre “globalistas” e isolacionistas: “O cimento unificador do anticomunismo que manteve unida a coalizão Reagan não é mais capaz de fazer sua mágica”, avaliava Buchanan. “Os norte-americanos devem agora, portanto, colocar-se questões reais antes de irromper na vizinhança alheia para se envolver nas querelas internas de outros países. Por que elas seriam problema nosso? Por que devemos, 46 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, defender a Alemanha e o Japão enquanto eles tomam nossos mercados? Por que precisamos pacificar o Golfo Pérsico quando mulheres passeando com seus cachorros no Central Park estão sendo assassinadas por bandidos? A incivilidade e a brutalidade de nossas cidades, o aumento das tensões étnicas, temas como esses devem focar nossa atenção em nossa própria sociedade. America first é a ideia de que os norte-americanos só devem ir lutar no exterior quando nossos interesses vitais estiverem ameaçados. […] Nossa guerra, a Guerra Fria, acabou. É hora de irmos para casa”.1

Logicamente, Buchanan reivindicava que os Estados Unidos rompessem todos os pactos de assistência militar concluídos durante a Guerra Fria e reinterpretassem de forma muito mais restritiva a Doutrina Monroe, que erigia o país em guardião de seu “quintal” latino-americano. E foi específico: “A despeito das objeções de nossos novos amigos na Polônia, Hungria e Tchecoslováquia que gostariam de ingressar na Otan, o guarda-chuva nuclear norte-americano não deve se estender mais para o leste. Eisenhower não queria lutar pela Hungria em 1956 [durante a revolta antissoviética de Budapeste], e nós não vamos lutar pelo Leste Europeu”.2 Tendo obtido 23% dos votos nas primárias republicanas de 1992 contra George H. W. Bush, “vencedor da Guerra Fria”, Buchanan contribuiu para a derrota deste último nas eleições.

Os atentados de 11 de setembro de 2001 marginalizaram as teses isolacionistas em favor daquelas apresentadas pelos neoconservadores defensores da “guerra contra o terrorismo”. No entanto, o fracasso dos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque, as deslocalizações industriais e a perda de confiança na sabedoria das elites defensoras do livre comércio e do imperialismo, tanto democratas quanto republicanas, ressuscitaram a tentação isolacionista.3 Barack Obama se aproveitou disso para derrotar Hillary Clinton, símbolo da arrogância e da globalização, nas primárias democratas de 2008. Depois, como oito anos mais tarde ela ainda não havia aprendido a lição, Trump foi o sucessor de Obama. Ele insistiu desde o início: “Em 2016, o povo norte-americano rejeitou um globalismo corrupto: eu sou o presidente dos Estados Unidos, não sou o presidente do globo”.

Entretanto, a eleição de Trump não garantiu o triunfo de suas teses, nem mesmo em seu partido. Os republicanos neoconservadores que ele derrotou continuam presentes, poderosos, e de forma alguma entregaram as armas. Eles são apoiados pela maior parte dos veículos de comunicação nostálgicos do imperialismo de Reagan, em particular a Fox News e o The Wall Street Journal, bem como pela maioria dos republicanos eleitos no Congresso, pelos think tanks de Washington e pelos grandes doadores do partido. Impulsivo, megalomaníaco, incapaz de controlar a própria língua e de estudar qualquer assunto, Trump aumentou o problema povoando seu governo com falcões que o bajulavam descaradamente, ao mesmo tempo que obstruíam sua política externa. Seu vice-presidente, seus secretários de Estado, seus secretários de Defesa, seus conselheiros para assuntos de segurança e sua embaixadora nas Nações Unidas foram quase sempre neoconservadores empedernidos. Um deles, John Bolton, podia ser classificado como um louco furioso: Trump fazia piadas sobre pedir a esse “idiota”, a esse “maníaco” que o acompanhasse sempre que ele quisesse assustar um chefe de Estado estrangeiro para conseguir concessões. Basta dizer que, fora do Salão Oval, o deep State e o complexo militar-industrial tinham portas abertas na Casa Branca.

Resultado: Trump ordenou vários bombardeios da Síria (onde tropas norte-americanas mataram dezenas de milicianos do Grupo Wagner [ver na próxima página]), ratificou novas sanções contra a Rússia (aprovadas por uma maioria esmagadora do Congresso, incluindo parlamentares de seu partido que queriam forçar a mão) e entregou mísseis Javelin à Ucrânia. Ele chegou a se gabar de que nenhum presidente dos Estados Unidos havia sido “mais duro com a Rússia: eu dei armas à Ucrânia, Obama lhes deu travesseiros”.4 Em dezembro de 2017, quando seu governo detalhava as novas orientações estratégicas dos Estados Unidos, até o The New York Times teve de admitir sua satisfação: “Muitos elementos desse relatório poderiam ter sido apresentados por seus antecessores”.

Essa relativa continuidade poderia ser questionada se Trump fosse reeleito. Em 2016, a Ucrânia foi um elemento periférico da campanha eleitoral. Hoje, é a fonte de um conflito crescente entre duas potências superarmadas, um importante fator de gastos para os Estados Unidos (já quase US$ 80 bilhões) e uma questão que vai muito além do campo da política externa.

Como a maioria dos republicanos, Trump realmente se ressente daqueles que o acusaram – erroneamente – de conspirar com a Rússia. Ele acredita que sua presidência foi amplamente prejudicada por um acordo entre as agências de inteligência (CIA e FBI), a grande mídia e o Partido Democrata, que fizeram da Ucrânia uma de suas causas sagradas, na esperança (realizada) de embaraçá-lo, coagi-lo.

Ele também não esquece que, em 2019, seu primeiro processo de impeachment foi motivado por uma conversa telefônica entre ele e o presidente Zelensky, cujo conteúdo deveria permanecer em segredo. Trump parecia negociar o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia contra revelações que provavelmente constrangeriam Biden. Mas os trumpistas estão convencidos de que o tenente-coronel Alexander Vindman, um norte-americano de origem ucraniana que trabalhava na época para o Conselho de Segurança Nacional (NSC), onde era responsável por escutar as ligações entre o presidente dos Estados Unidos e seus pares estrangeiros, divulgou essa conversa telefônica a fim de favorecer os democratas. Mais uma razão pela qual a maioria dos republicanos está disposta a colocar o Maine antes da Ucrânia a partir de agora…

Nessa questão, o principal concorrente de Trump não se distingue muito da posição do ex-presidente. Ron DeSantis vê no conflito em curso “uma disputa territorial” entre Rússia e Ucrânia, que não diz respeito a um “interesse nacional vital dos Estados Unidos”, como o seria a “contenção da China” ou a defesa das fronteiras norte-americanas contra migrantes. Quanto aos poucos candidatos republicanos que ainda sentem saudades da política imperial de Reagan e Bush, aos quais as pesquisas prometem resultados esquálidos, eles não apoiam a Ucrânia por amor a seus habitantes. Nikki Haley calcula que, “se a Ucrânia ganha, a China perde”, enquanto o senador Tim Scott prefere apostar que, “quanto mais enfraquecermos o Exército russo, menos ele poderá atacar nosso território soberano”.

No dia em que deixou a Casa Branca, Trump declarou: “Tenho muito orgulho de ter sido o primeiro presidente em décadas a não ter iniciado novas guerras”. Ainda que tenha ordenado bombardeios na Síria e o assassinato, no Iraque, do general iraniano Qassem Soleimani, Trump de fato não tem em seu “ativo” a intervenção na Líbia, como Obama, nem a guerra no Iraque, no Afeganistão, no Kosovo… Ao contrário do que diz o persistente preconceito, sua base popular, incluindo a de direita, sabe muito bem disso, pois são os trabalhadores que vão à guerra, enquanto os burgueses diplomados pregam o imperialismo da virtude.5 Os 16 milhões de veteranos norte-americanos tiveram vinte anos para medir, em Fallujah e Kandahar, a futilidade de seu sacrifício e do sacrifício de seus camaradas. Durante a convenção republicana de agosto de 2020, Donald Trump Jr., contrário como seu pai a qualquer envolvimento militar dos Estados Unidos na Ucrânia, observou: “Se os democratas realmente quisessem ajudar as minorias e as comunidades desfavorecidas, eles acabariam com as guerras sem fim e parariam de enviar nossos jovens para resolver os problemas de países estrangeiros”.

Lindsay Graham, senador republicano da Carolina do Sul, é inquestionavelmente o parlamentar mais belicista de um Congresso cujos membros, muitas vezes sustentados pelas doações de empresas de armamentos, votam quase unanimemente por orçamentos militares gigantescos (US$ 877 bilhões este ano). Tendo visitado Kiev três vezes desde o ano passado, Graham gostaria de aumentar o envolvimento maciço dos Estados Unidos na Ucrânia. No entanto, por puro oportunismo eleitoral, ele também apoia a candidatura de Trump. Em 2 de julho, ele pagou o preço por esse equívoco. Ao falar em seu próprio estado durante um gigantesco comício em apoio ao ex-presidente, foi vaiado pela multidão de republicanos presentes no evento – uma indicação adicional de que, nesse partido, o número de adversários a uma ajuda adicional à Ucrânia, ínfimo no início do conflito (9% em março de 2022), é agora majoritário.

No campo democrata, em compensação, onde o neoconservadorismo ganha terreno, as declarações isolacionistas de Trump confortam os apoiadores da causa ucraniana. Se a guerra se estender pelo próximo ano, ela terá, portanto, um lugar de destaque na campanha presidencial dos Estados Unidos, em um debate de política externa com referências decididamente borradas e às vezes até de ponta-cabeça.

*Serge Halimi é jornalista do Le Monde Diplomatique.

1 Patrick Buchanan, “Now that Red is dead, come home America” [Agora que os vermelhos estão acabados, volte para casa, América], The Washington Post, 8 set. 1991.

2 Ibidem.

3 Ler Benoît Bréville, “Les États-Unis sont fatigués du monde” [Os Estados Unidos se cansaram do mundo], Le Monde Diplomatique, maio 2016.

4 Fox News, 16 out. 2018.

5 Ler Christopher Mott, “Les noces de la guerre et de la vertu” [O casamento da guerra com a virtude], Le Monde Diplomatique, jan. 2023.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro