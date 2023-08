EUA: republicanos fracassam em reforma lesgislativa que dificultaria direito ao aborto em Ohio

Os eleitores de Ohio rejeitaram, na terça-feira (8), uma reforma legislativa proposta pelo Partido Republicano. O resultado é visto como um fracasso para os conservadores, pois a proposta complicaria a realização e adoção de referendos nesse estado. Com a recusa de modificar a legislação atual sobre consultas populares, os republicanos também se viram impedidos de interferir na questão do direito ao aborto, como tem ocorrido em outros estados.

Com informações da correspondente da RFI em Nova York, Loubna Anaki

Em três meses, os eleitores de Ohio poderão decidir se querem inscrever o acesso à interrupção voluntária da gravidez na Constituição estadual. O resultado da votação de ontem poderia ter consequências significativas para esse referendo marcado para novembro de 2023, principalmente sobre a questão do aborto.

Os eleitores de Ohio optaram por um "não" definitivo, se recusando a aumentar para 60% a margem de votos para adoção de emendas constitucionais, preferindo manter a regra da maioria simples.

Trata-se de um revés para os republicanos à frente deste estado do Centro-Oeste, que contavam com a tranquilidade das férias de agosto para garantir um baixo comparecimento às urnas e uma vitória para a sua proposta. Os conservadores não esperavam, contudo, a mobilização dos eleitores, cientes do interesse real dessa votação: o referendo de novembro sobre o acesso ao aborto.

"Alto e claro"

"Hoje, os eleitores de Ohio rejeitaram uma tentativa de legisladores republicanos e interesses particulares" de "mudar o processo de emenda constitucional do estado", disse o presidente Joe Biden, em um comunicado. “Esta medida foi uma tentativa flagrante de enfraquecer a voz dos eleitores e de minar ainda mais a liberdade das mulheres de tomar as próprias decisões sobre sua saúde. O povo de Ohio falou alto e claro, e esta noite a democracia venceu”, acrescentou o democrata.

Ohio, ex-reduto da indústria americana que surpreendeu ao votar em Donald Trump, em 2016, está dividido sobre a questão do aborto desde que a Suprema Corte deixou aos estados a possibilidade de legislarem sobre o tema, em junho de 2022. Uma prova do interesse que os eleitores de Ohio têm no assunto é que mais de 500.000 pessoas se manifestaram sobre esta reforma constitucional por votação antecipada, antes da abertura das urnas, na terça-feira.

Maioria dos americanos é pela proteção do acesso ao aborto

Alexis McGill Johnson, presidente da poderosa organização de planejamento familiar Planned Parenthood, saudou "ótimas notícias" depois que os resultados provisórios foram anunciados. “Os habitantes de Ohio foram às urnas e rejeitaram o movimento da oposição para minar a democracia e restringir a capacidade de escolher se querem ou não ter filhos”, escreveu Johnson na rede social X (ex-Twitter).

A questão do aborto se impôs na campanha para as eleições presidenciais de 2024. O democrata Joe Biden, candidato à reeleição, tem o apoio de organizações que defendem o direito ao aborto, enquanto alguns políticos republicanos prometem uma proibição total dessa prática.

De acordo com recentes pesquisas de opinião, a maioria dos americanos quer proteger o acesso ao aborto. O fracasso dos referendos antiaborto em estados conservadores como Kentucky e Kansas mostrou divergências até mesmo dentro do eleitorado republicano.

