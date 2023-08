Governo da Colômbia e guerrilha do ELN entram na quarta rodada de negociações em cenário de tensão

Nesta segunda-feira (14) tem início a quarta rodada de negociações entre o governo colombiano e a última guerrilha ativa do país, o Exército da Libertação Nacional (ELN). Um cessar-fogo histórico entre as duas partes foi instaurado no país no dia 3 deste mês. No entanto, a retomada das negociações ocorre em um contexto bastante tenso, com escândalos como a prisão de um dos filhos do presidente.

Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, fala durante a cerimônia que deu início ao cessar-fogo como parte do processo de paz entre o ELN e o governo, em 3 de agosto de 2023. AP - Ivan Valencia

Texto por: RFI