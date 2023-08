Canção de protesto "raiz" viraliza nos EUA e empolga direita americana

Num ambiente rural, um jovem barbudo canta acompanhado de seu violão, diante de um microfone. A música “Rich Men North of Richmond”, de Oliver Anthony, viralizou em poucos dias, com quase 12 milhões de visualizações no momento desta publicação. A canção também liderou a parada country na plataforma iTunes da Apple e também mobiliza a direita americana.

Oliver Anthony, autor the "Rich Men North Of Richmond", sucesso nas redes sociais.

O tom é de protesto e começa com as frases, em tradução livre:

“Tenho vendido minha alma Trabalhando o dia todo Fazendo horas extras Por um salário de m...”

As referências são direcionadas aos “homens ricos ao norte de Richmond”, que fica a 175 km ao sul de Washington, ou seja, à elite política do país.

A letra fala que "a gente da rua que não tem o que comer" e critica os "que usam as ajudas sociais como vaca-leiteira". A canção também aborda o aumento dos suicídios de jovens por falta de perspectiva.

O jeito despojado do jovem cantor, que se declara agricultor na Virgínia, os versos fáceis de repetir, num estilo de música - bluegrass - muito popular no sul dos Estados Unidos, explicam parte do sucesso do vídeo. Apesar do cenário despretensioso, o som é cristalino e os vídeos não são caseiros – ele explica num post no qual usa um microfone profissional.

Muitos internautas se identificam com a letra, com muitos comentários de agradecimentos. Um deles, escreveu: “Sou um veterano de 39 anos da Guerra no Iraque e trabalho na construção civil, lutando como um cachorro para cuidar de duas crianças e levar adiante uma fazenda quando não estou trabalhando 11 horas por dia”.

Hino da direita

O trabalho de Oliver Anthony não demorou para ser notado pela classe política americana, principalmente da ala conservadora. Marjorie Taylor Greene, congressista republicana e apoiadora de Donald Trump, chamou a canção de “o hino dos americanos há muito esquecido pelo governo”.

A revista Rolling Stone analisa por que a canção é tão elogiada por influenciadores de direita. “Anthony critica os impostos altos e o valor do dólar, mas também faz alusões a questões da era Reagan, como quando fala sobre ajudas sociais”, diz a publicação.

