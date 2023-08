No México, Cruz Vermelha lança aplicativo de celular para ajudar migrantes que atravessam o país

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) lançou na quarta-feira (16), no México, a plataforma RedSafe, com a qual pretende levar serviços, acompanhar e proteger os migrantes que atravessam o país. Trata-se de um aplicativo para celular ou computador específico para migrantes na América Central e no México, que vive um aumento no fluxo migratório.

Um migrante guatemalteco aguarda liberação da delegação da Cruz Vermelha mexicana em Tuxtla Gutierrez, estado de Chiapas, México. AFP - ALFREDO ESTRELLA

Texto por: RFI

Publicidade Leia mais O RedSafe é uma plataforma digital humanitária que contém informações e recursos acessíveis aos migrantes para ajudá-los a se proteger dos riscos que enfrentam ao longo do caminho. O aplicativo pode ser baixado no México, Guatemala, Honduras, El Salvador e Estados Unidos. Embora o CICV não incentive a migração, a instituição considerou necessário contribuir para mitigar os riscos e vulnerabilidades enfrentados pelas pessoas em sua jornada migratória, segundo o chefe da delegação do Comitê para o México e América Central, Olivier Dubois. No caminho para o norte, os migrantes que atravessam a América Central e o México enfrentam muitos perigos, incluindo a violência de grupos armados que assolam a região. Para ajudá-los, o aplicativo fornece informações úteis, atualizadas e confiáveis ​​ao seu alcance, segundo Dubois. "Para os migrantes, conhecer seus direitos, localizar serviços humanitários e obter informações para se proteger são fatores que podem fazer a diferença entre a vida e a morte", apontou. Dicas e Alertas Através do RedSafe, os migrantes podem acessar conselhos e alertas de segurança. Eles também podem usar o aplicativo para armazenar os documentos necessários ao longo do caminho. Daniela Gutierrez, vice-coordenadora do programa de proteção do CICV, indica que o aplicativo também serve como um mapa interativo: "É um mapa que permite localizar abrigos para migrantes e serviços humanitários na área onde a pessoa está e que os ajuda a traçar rotas de acesso a esses serviços". Nos últimos meses, as mudanças nas políticas de migração nos Estados Unidos geraram desinformação, situação que a Cruz Vermelha pretende remediar por meio deste aplicativo. Por exemplo, em março deste ano inúmeras pessoas tentaram cruzar uma ponte internacional estimulados pelo rumor de que a passagem estaria autorizada por um suposto "dia do imigrante". De sua parte, Dubois compartilhou a meta de atingir 5 mil migrantes diretamente por meio do pessoal do CICV e dos pontos RedSafe, bem como a meta inicial de 30 mil usuários únicos da plataforma no México. (Com informações de Emmanuelle Steels correspondente da RFI no México)