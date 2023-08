Equador: político denuncia tentativa de assassinato na véspera das eleições e acusa policiais

O prefeito da cidade litorânea de La Libertad (com cerca de 100 mil habitantes), Francisco Tamariz, denunciou ter sido vítima de um ataque a tiros na madrugada deste sábado (19), véspera das eleições gerais antecipadas no Equador. "Tentaram me matar!" publicou no X, antigo Twitter, o político, que é próximo do ex-presidente socialista Rafael Correa (2007-2017).

Em eleições incertas no Equador neste domingo (20), país vai às urnas sob a mira do crime organizado. REUTERS - KAREN TORO

Texto por: RFI