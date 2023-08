Furacão Hilary chega à Califórnia como tempestade tropical, provocando recorde de inundações

A tempestade tropical Hilary trouxe chuvas recordes para a Califórnia, fechando escolas, estradas e empresas, antes de continuar para o oeste nesta segunda-feira (21).

Publicidade Leia mais

O dilúvio transformou rodovias em rios, bloqueando muitos motoristas, como na área geralmente deserta de Palm Springs, a duas horas de Los Angeles.

Esse tipo de tempestade, muito rara no sul da Califórnia, bateu recordes diários de precipitação, segundo as autoridades.

Enfraquecida, Hilary agora é considerado um ciclone pós-tropical. Mas as chuvas intensas ainda podem causar inundações e fortes rajadas ainda são esperadas, alertou o Centro Nacional de Furacões (NHC).

Em antecipação, o famoso Parque Nacional do Vale da Morte, que geralmente é atingido por um calor escaldante em vez de chuvas torrenciais, anunciou seu fechamento devido a possíveis "inundações perigosas".

O distrito escolar de Los Angeles, o segundo maior dos Estados Unidos, optou por fechar suas escolas nesta segunda-feira.

Depois de passar por Nevada, a tempestade deve seguir em direção aos estados de Oregon e Idaho, mais ao norte.

Um terremoto de magnitude 5,1 também ocorreu perto da cidade de Ojai, no sul da Califórnia, mas nenhum dano ou vítimas foram relatados imediatamente.

Hillary chegou à península de Baja California, no noroeste do México, no domingo. Causou a morte de uma pessoa, levada com seu veículo pelas ondas.

"Sem precedentes"

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, disse que "este é um evento climático sem precedentes".

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou estado de emergência em grande parte da região sul do estado. Centros de acolhimento foram montados e equipes de resgate foram mobilizadas.

A prefeita de Palm Springs, Grace Garner, falou na CNN sobre a "situação grave" em que sua cidade se encontra.

"No momento, todas as nossas estradas estão inundadas. Não podemos entrar ou sair de Palm Springs, e esse é o caso da maior parte do Coachella Valley. Estamos todos presos", disse ela.

Alterações Climáticas

O presidente dos EUA, Joe Biden, está monitorando de perto as operações, de acordo com a Casa Branca.

Ele também deve ir com a primeira-dama, Jill Biden, ao Havaí na segunda-feira para ver os danos causados ​​pelos incêndios florestais mortais e para se informar sobre as operações de busca que continuam.

É a primeira tempestade tropical da temporada a atingir o lado do Pacífico.

Segundo os cientistas, as tempestades estão ficando mais fortes à medida que o mundo esquenta com as mudanças climáticas.

“Também precisamos levar em conta a relação das mudanças climáticas com esses eventos climáticos severos”, disse à CNN o chefe da agência federal de gerenciamento de desastres, Deanne Criswell.

(Com AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro