Biden interrompe férias e visita rastro de destruição deixado pelos incêndios em Maui

Após diversas críticas sobre a demora em um resposta sobre os desastres no Havaí, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi nesta segunda-feira (21), junto com a esposa Jill, ver de perto a devastação causada pelos incêndios que arrasaram a localidade de Lahaina, na ilha de Maui. O incêndio mais mortal em mais de 100 anos no país já contabiliza oficialmente 115 mortos, mas ainda há busca por cerca de 850 desaparecidos.

Cleide Kclock, correspondente da RFI em Nova York

Ao chegar em Maui, Joe Biden fez um sobrevoo de 20 minutos para avaliar o rastro de destruição deixado pelos incêndios, e logo após pousou no que restou da cidade histórica de Lahaina. O presidente, nas seis horas que passou na ilha, se reuniu com sobreviventes, equipes de emergência e autoridades estaduais e locais. Até agora, 87% da área já foi vasculhada para procurar vestígios de vítimas, a parte que ainda falta ser percorrida inclui edifícios com muitos andares, o que dificulta as operações de busca e resgate. Esse trabalho ainda pode durar duas semanas.

Biden classificou a devastação como "avassaladora" ao se aproximar de uma figueira de 150 anos, que foi por mais de um século um dos maiores pontos turísticos e de encontros na ilha. A árvore ainda está de pé, mas não se pode saber por enquanto como estão suas raízes. O presidente disse que "a árvore simboliza a resiliência da comunidade de Maui".

Joe Biden chegou a ser criticado pela oposição e também por moradores por pouco ter se pronunciado no início da tragédia, e pelos cinco dias de silêncio sem uma resposta pública de acolhimento e apoio financeiro à comunidade. Com isso, durante a visita, ele teve a oportunidade de demonstrar pessoalmente compaixão e dissipar um pouco da reação inicial.

Biden procurou tranquilizar os moradores e afirmou que o Governo Federal apoiará a recuperação das áreas afetadas. “O país inteiro está aqui para vocês”, ele declarou, e garantiu: “Seremos respeitosos com os solos sagrados e as tradições, reconstruiremos da maneira que o povo de Maui quiser, e não da maneira que os outros quiserem", dando assim uma resposta à especulação imobiliária que acontece no local e que deixou moradores desconfortáveis com ofertas de compra de terrenos neste momento de luto.

Durante a visita, o presidente nomeou um alto funcionário federal de emergência para supervisionar os esforços de recuperação a longo prazo e falou ainda que a ajuda vai acontecer "pelo tempo que for necessário".

De acordo com autoridades locais, mais de mil funcionários federais estão trabalhando nos esforços para recuperação da área e já foram distribuídos mais de US$ 7 milhões em assistência financeira às pessoas afetadas. O número de moradores em abrigos temporários caiu, já que muitos foram transferidos para hotéis ou casas e apartamentos alugados com subsídio do Governo.

A próxima fase será de esforços para a remoção dos destroços e a transição para a recuperação da área a longo prazo.

Joe Biden fez a visita a Maui durante suas férias de verão, mas, logo após sua passagem por Maui, retornou ao Lake Tahoe, na divisa dos estados de Nevada e da Califórinia, onde passa ainda essa semana em companhia da esposa Jill Biden.

