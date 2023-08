Venezuela dá início à campanha de primárias que vão escolher opositor de Maduro

Foi dada a largada da campanha para as primárias na Venezuela, que acontece em 22 de outubro. O vencedor irá enfrentar Nicolás Maduro na eleição presidencial de 2024. Candidatos "inelegíveis" e grave crise econômica devem dar o tom da disputa.

Publicidade Leia mais

Alice Campaignolle, enviada especial da RFI a Caracas

A contagem regressiva começou oficialmente na terça-feira (22). Em 60 dias será necessário determinar qual dos 13 candidatos vai representar a oposição contra Nicolás Maduro, o presidente chavista no poder desde 2013.

Na liderança das pesquisas está Maria Corina Machado, conservadora, a mais radical dos antichavistas. Diante de sua crescente popularidade, ela curiosamente foi considerada inapta a ocupar cargos públicos pela Justiça do país, que continua a seguir as ordens do Governo de Maduro.

Em seguida vem Henrique Capriles, também inelegível. “São 5 milhões de aposentados que ganham US$ 5 por mês. As primárias não são prioridade na mente das pessoas. Nosso grande desafio é a participação. Temos oito semanas para o país conhecer os candidatos”, declarou ele na terça-feira.

Será necessário, portanto, convencer os venezuelanos a irem aos cerca de 3 mil locais de votação autorizados no país, além das 80 secões em cidades no exterior. Tudo foi organizado sem a ajuda do Conselho Nacional Eleitoral, que não tem a confiança da oposição.

Divisão e boicote

É difícil saber se os eleitores estão interessados ​​na eleição, já que a oposição está dividida há muito tempo e boicotou diversas votações nacionais. Além disso, a dúvida é: como apresentar a candidatura para as eleições presidenciais de uma pessoa declarada inelegível?

Já se passaram mais de dez anos desde a última vez que a oposição se uniu na Venezuela. Trata-se, portanto, de um momento histórico neste país marcado pelas violações dos direitos humanos pelo atual governo e pelas suas manobras para se manter no poder.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro