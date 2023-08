Donald Trump “inaugura” foto judiciária histórica em passagem pela prisão

Nada de celebridades do cinema ou da música, nem nenhum membro da família real, a imagem mais comentada na manhã desta sexta-feira (25) é a já lendária foto judiciária do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, a primeira da história americana. Outro fato inédito: nunca um antigo presidente do país teve de pagar uma fiança para evitar ser preso.

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, em foto judiciária, durante sua breve passagem pela prisão em Atlanta, 24 de agosto de 2023. © Escritório do xerife do condado de Fulton / via Reuters

Por: RFI