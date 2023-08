Canadá: situação 'muito grave' obriga até mesmo bombeiros a abandonarem cidade em chamas

Os incêndios no extremo norte do Canadá ganharam força neste sábado (26), alimentados pelo vento e pelas altas temperaturas, obrigando à evacuação total de outra cidade dos Territórios do Noroeste. O risco em Hay River, uma cidade com cerca de quatro mil habitantes, é tão grande que até mesmo bombeiros e trabalhadores essenciais receberam uma ordem para deixar a região, afirmaram as autoridades.

Moradores observam chamas no Canadá. © Darren HULL / AFP

Por: RFI

Publicidade Leia mais O risco em Hay River, uma cidade com cerca de quatro mil habitantes, é tão grande que até mesmo bombeiros e trabalhadores essenciais receberam uma ordem para deixar a região, afirmaram as autoridades. O governo local ordenou que todos que estivessem na cidade se dirigissem ao aeroporto das proximidades e aguardassem por instruções. "Qualquer um que permaneça em Hay River o faz sob risco próprio. Não haverá serviços de emergência ou respostas disponíveis", alertaram em comunicado. Até o momento, cerca de dois terços de toda a população dos Territórios do Noroeste - uma área extensa, mas pouco povoada - foram retirados para províncias vizinhas, por vezes a 2.000 quilômetros de distância. "Os ventos extremos do sudoeste empurraram o fogo para a cidade ao longo da estrada, forçando as tripulações e aeronaves a se retirarem e se reagruparem a uma distância segura", disse Shane Thompson, ministro do Meio Ambiente da região, qualificando a situação como "muito grave". As autoridades também confirmaram que os bombeiros estão combatendo chamas que se estendem por vários quilômetros de extensão. O Canadá está enfrentando a pior temporada de incêndios florestais já registrada, com grande parte do país sendo atingida por altas temperaturas e por uma seca severa. Ao todo, 200 mil pessoas foram evacuadas e quatro morreram. Além disso, 15 milhões de hectares foram devastados, um número maior do que o dobro do recorde anterior, e que pode aumentar, visto que a temporada ainda não terminou. Especialistas afirmam que o aquecimento global agravou as condições que favorecem os incêndios florestais. (Com AFP)