Em meio a processo de paz, confrontos entre grupos guerrilheiros na Colômbia provocam 9 mortes

Confrontos entre dissidentes das Farc e guerrilheiros do ELN na Colômbia deixaram nove mortos e cinco feridos, de acordo com o governador do departamento de Arauca, na Colômbia, nessa segunda-feira (4). Os dois grupos armados estão em processo de negociação de paz com o governo colombiano. O ELN é o último grupo guerrilheiro armado do país.

O enviado especial norueguês Jon Otto Brodholt participa do dia de encerramento do quarto ciclo de negociações de paz com o governo da Colômbia, em Caracas, Venezuela, em 4 de setembro de 2023.

Najet Benrabaa, correspondente da RFI em Medellin

Rebeldes do grupo ELN, que está em negociações com o governo, e dissidentes das Farc que se recusaram a assinar o acordo de paz de 2016 enfrentam-se desde o fim de semana no município de Puerto Rondón, na fronteira com a Venezuela.

Vídeos divulgados em redes sociais mostram uma cena incomum, de um comandante dissidente das Farc pedindo ajuda humanitária para atender os guerrilheiros do ELN feridos em combate.

Nas imagens, cinco combatentes aparecem caídos no chão, em uma área de floresta, três deles feridos. O comandante dissidente conhecido como Antonio Medina pede ajuda à Cruz Vermelha Internacional e a uma comissão do governo para atender os guerrilheiros.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) afirmou que participou da remoção de pessoas feridas em combate no fim de semana, na zona rural de Arauca, sem informar o número, nem se eram todos combatentes.

De acordo com veículos de comunicação colombianos, nove pessoas morreram e cinco ficaram feridas, entre elas uma indígena de 14 anos.

Negociações de paz

Os confrontos acontecem em meio a negociações de paz entre o governo e a guerrilha. Na segunda, o quarto ciclo de diálogos entre o ELN e o governo colombiano terminou com sucesso em Caracas, na Venezuela. As discussões visam consolidar o cessar-fogo decretado em 3 de agosto com o ELN, o último grupo guerrilheiro ativo no país.

Um acordo para negociar a paz com os dissidentes das Farc foi assinado no fim de semana, mas isso não impediu a detenção de vários ex-chefes do grupo.

(Com AFP)

