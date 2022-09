China: continuam buscas por sobreviventes de terremoto que matou pelo menos 65 pessoas

Equipes de resgate vasculhavam os escombros em busca de centenas de desaparecidos em partes do sudoeste da China nesta terça-feira (6), depois que um terremoto matou dezenas de pessoas. Os serviços meteorológicos locais alertavam que as chuvas poderiam inundar a área.

O terremoto de magnitude 6,6 teve epicentro cerca de 43 km a sudeste da cidade de Kangding, na província de Sichuan, a uma profundidade de 10 km na segunda-feira, segundo o Serviço Geológico dos EUA (USGS).

Pelo menos 65 pessoas morreram, informou a mídia estatal na manhã de terça-feira, com mais de 200 ainda sob escombros em uma área remota e dezenas de desaparecidos em outros lugares.

Um vídeo da emissora estatal CCTV mostrou bombeiros puxando uma mulher machucada e ensanguentada nos escombros e carregando um sobrevivente em uma maca por um rio em uma ponte improvisada, além de prédios danificados e ruas cheias de destroços de alvenaria.

Nuvem de pedras

Imagens compartilhadas pelo China Earthquake Networks Center (CENC) mostraram pedregulhos caindo das montanhas no condado de Luding, levantando nuvens de poeira enquanto os tremores balançavam os fios telefônicos à beira da estrada.

Pelo menos uma cidade sofreu "danos graves" por deslizamentos de terra provocados pelo terremoto, informou a CCTV.

"Antes das 5 horas, ouvi um estrondo. A casa tremeu tanto que acordei imediatamente", disse uma mulher de sobrenome Zheng, do condado de Lu, em Sichuan, ao Beijing News.

"A casa do meu irmão desabou. A casa dele é antiga, construída há mais de 10 anos. Minha casa é recém-construída, então a situação é melhor."

Esforços de resgate

O terremoto também abalou edifícios na capital da província de Chengdu - onde milhões de pessoas estão isoladas sob lockdown por causa da Covid-19 - e na megalópole vizinha de Chongqing, disseram moradores locais à AFP.

Pelo menos 10 tremores secundários de magnitude acima de 3,0 foram detectados às 7h, horário local, informou a CCTV.

O departamento meteorológico local disse que o condado de Luding - o epicentro do terremoto – terá chuvas por três dias, potencialmente dificultando o trabalho de resgate.

O governo da China disse ontem à noite que enviou uma equipe especial para liderar os esforços, com a CCTV informando que mais de 6.500 pessoas foram mobilizadas para resgate de emergência.

O presidente Xi Jinping pediu às autoridades locais que salvar vidas fosse a primeira prioridade e que fizessem todo o possível para resgatar pessoas em áreas atingidas por desastres e minimizar a perda de vidas, segundo a CCTV.

Autoridades locais lançaram um apelo público por doações para ajudar no trabalho de socorro.

Região propensa a terremotos

Os terremotos são bastante comuns na China, especialmente no sudoeste sismicamente ativo do país. Um tremor de magnitude 4,6 menor atingiu o leste do Tibete menos de uma hora após o terremoto inicial, de acordo com o USGS.

Um terremoto de magnitude 8,0 em 2008 no condado de Wenchuan, em Sichuan, deixou milhares de mortos e causou enormes danos. Em junho, pelo menos quatro pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após dois terremotos no sudoeste da China.

Naquele mês, um tremor de magnitude 6,1 atingiu uma área escassamente povoada a cerca de 100 quilômetros a oeste de Chengdu. Três minutos depois, o tremor foi seguido por um segundo terremoto de magnitude 4,5 em um condado próximo, onde provocando mortes e feridos.

As autoridades de Chengdu estenderam o bloqueio da cidade no domingo, enquanto lutam contra um surto de Covid com centenas de casos. A região também sofreu um verão de calor extremo, com uma onda de calor recorde secando visivelmente os rios em Chongqing.

(com informações da AFP)

