Mensagem em papel higiênico é nova tática contra suicídio de jovens no Japão

Papel higiênico: nova ferramenta de prevenção ao suicídio de jovens no Japão.

Várias universidades no Japão lançaram uma iniciativa original para prevenir o suicídio entre jovens: imprimir mensagens tranquilizadoras em papel higiênico.

"Querido, você está passando por dias difíceis e fingindo que está tudo bem", afirma uma das mensagens utilizadas na campanha. "Você não precisa explicar tudo para nós, mas por que não um pouco?", continua o texto.

As autoridades de Yamanashi, ao oeste de Tóquio, distribuíram 6.000 desses rolos de papel higiênico para 12 universidades locais no mês passado. Além desse tipo de mensagem, todas escritas por um especialista em saúde mental e que aparecem ao lado de números de telefone de prevenção ao suicídio, imagens relaxantes com gatos também foram impressas nos rolos de papel.

Campanha busca sensibilizar os jovens a dividir com terceiros suas angústias, para evitar o gesto extremo do suicídio. AFP - HANDOUT

"Você está sozinho nos banheiros. Sentimos que é nesses momentos que as ideias angustiantes podem surgir", disse à AFP um funcionário da administração, Kenichi Miyazawa, nesta segunda-feira (21).

Como em muitos outros países, o Japão registrou aumento no número de suicídios com a pandemia de Covid-19. Em 2020, quase 500 crianças e adolescentes se mataram no arquipélago, um recorde nacional e o dobro de 2016, segundo o Ministério da Saúde japonês.

