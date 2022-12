Na Ucrânia, famílias buscam incansavelmente seus desaparecidos

Laryssa Yahodynska, mãe de um desaparecido na Ucrânia. © Catalina Gómez / RFI

Um relatório da Comissão Internacional para Pessoas Desaparecidas revelou que pelo menos 15 mil pessoas, incluindo militares e civis ucranianos, estão desaparecidas desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro. A RFI esteve em Orane, com ativistas do Center for Civil Liberties, vencedor do Prêmio Nobel da Paz e muito ativo no acompanhamento da busca dos civis desaparecidos.