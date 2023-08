China anuncia mais uma detenção de suposto espião recrutado pelo serviço secreto americano

Pequim anunciou nesta segunda-feira (21) ter detido um funcionário recrutado pela CIA. O agente teria sido contatado enquanto estudava no Japão. É a segunda vez neste mês que a contraespionagem da China anuncia publicamente a prisão de um suposto espião.

Stéphane Lagarde, correspondente da RFI em Pequim

O suspeito – ou a suspeita - se chama Hao, mas isso é tudo que a mídia oficial noticiou nesta segunda-feira (21) sobre o homem - ou a mulher - suspeito(a) de espionar para os Estados Unidos.

O funcionário chinês de 39 anos teria sido recrutado pelo escritório da CIA em Tóquio enquanto estudava no Japão. Um diplomata dos EUA "estabeleceu uma relação estreita com Hao por meio de jantares e presentes", afirma a inteligência chinesa.

O recruta então voltou a trabalhar no serviço público na China e teria se encontrado, por diversas vezes, com os contatos locais da CIA. Hao seria assim a segunda “fonte” americana a cair recentemente.

Contraespionagem

No dia 10 de agosto, um funcionário da indústria de armas de 52 anos também foi acusado de trabalhar para a inteligência dos EUA após estudar na Itália. Esse tipo de anúncio é raro por parte da contraespionagem chinesa. É um lembrete de que o Partido Comunista tem braço longo: “Os cidadãos chineses no exterior devem resistir à tentação [...] e evitar cair no abismo do crime”, diz a agência de segurança nacional, citada pelo site de notícias Pangpai. Enquanto isso, a inteligência americana tenta reconstruir sua rede na China, devastada pela perda de muitos agentes na última década.

É também uma resposta às declarações do Departamento de Justiça dos EUA em 3 de agosto, que alegou que dois fuzileiros navais foram demitidos por "transmitir informações militares confidenciais à República Popular da China".

