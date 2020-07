Brasil atinge platô e deveria aproveitar para diminuir contaminações, diz OMS

Exame médico de um indígena em Atalaia do Norte (AM), em 20 de junho de 2020. EVARISTO SA / AFP

Texto por: RFI 2 min

A epidemia do novo coronavírus atingiu um "platô" no Brasil, informou nesta sexta-feira (17) a Organização Mundial da Saúde (OMS), fazendo um apelo para que o país aproveite a oportunidade para controlar as infecções.