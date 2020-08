Facebook critica decisão 'extrema' que bloqueia aliados de Bolsonaro nas redes sociais

Presidente brasileiro Jair Bolsonaro cumprimenta apoiadores no jardim do Palácio da Alvorada, em Brasília, em 22 de julho de 2020 AFP

Texto por: RFI 2 min

O Facebook condenou neste sábado (1°) o que chamou de uma decisão "extrema" de um juiz da Suprema Corte do Brasil ordenando que sejam bloqueadas as contas de 12 aliados do perfil do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, e prometeu apelar da decisão.