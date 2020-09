Há meses sem causar polêmica, nova estratégia de Bolsonaro intriga imprensa francesa

Na resenha da imprensa, o destaque é para a mudança de estratégia de Bolsonaro em relação às crises sanitária, econômica e a destruição da Amazônia. © Fotomontagem RFI

Texto por: RFI 3 min

O jornal Le Figaro desta segunda-feira (14) traz uma matéria do correspondente do diário no Rio de Janeiro, Michel Leclercq, sobre a mudança de estratégia do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que se está se tornando menos provocativo.