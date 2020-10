Imprensa internacional repercute 'crime da cueca' de senador pró-Bolsonaro

O senador brasileiro Chico Rodrigues fala no plenário da Câmara, em Brasília, em 11 de fevereiro de 2020. BRAZILIAN SENATE PRESS OFFICE/AFP

Texto por: Márcia Bechara

"Com a mão nas calças", diz a revista norte-americana Newsweek. "Dinheiro entre as nádegas", exclama o jornal francês Le Figaro. "Dinheiro nas cuecas", titula o jornal português Público. "Propina na Bunda", detalha o britânico The Guardian. A imprensa internacional não se cansa de se surpreender com os "plot twist" de personagens do governo do presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Nesse caso, os jornalistas descrevem, às vezes em detalhes minuciosos, o misterioso aparecimento de R$ 30 mil "entre as nádegas" do senador e liderança bolsonarista no Congresso, Chico Rodrigues.