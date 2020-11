G20: Bolsonaro defende economia aberta, apesar de segunda onda de Covid-19 no Brasil

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado (21), em mensagem de vídeo gravada para a cúpula do G20, que o governo brasileiro ressaltou desde o início da pandemia do novo coronavírus que era preciso cuidar da saúde das pessoas e da economia ao mesmo tempo. De acordo com Bolsonaro, o tempo provou que ele estava certo.

Na sexta-feira, o Brasil, que já é o terceiro mais atingido do mundo pela pandemia (perde apenas para Estados Unidos e Índia) em números absolutos, ultrapassou a marca de seis milhões de casos de Covid-19, com 168.600 mortes. Profissionais da saúde alertam para o aumento dos casos em várias capitais nos últimos dias e pesquisadores acreditam que o país já vive segunda onda.

"Desde o início, nós ressaltamos que era preciso cuidar da saúde das pessoas e da economia simultaneamente. O tempo vem provando que estávamos certos”, afirmou o líder brasileiro em um vídeo de 57 segundos, que a presidência saudita da cúpula divulgou junto com mensagens dos primeiros-ministros da Itália, Guiseppe Conte, do Reino Unido, Boris Johnson, da Espanha, Pedro Sanchéz e do presidente da Turquia, Recep Tahyp Erdogan.

Segundo Bolsonaro, 2020 foi um ano de desafios sem precedentes na história recente. Ele destacou que a cooperação no âmbito do G20 é essencial para superar a pandemia e garantir a retomada do crescimento econômico. “Devemos manter o firme compromisso de trabalhar pelo crescimento econômico, pela liberdade dos nossos povos e a prosperidade do mundo”, ressaltou.

Oportunidades e mudança climática

Os cinco líderes gravaram as mensagens previamente aos encontros deste sábado e domingo, quando acontece a cúpula que este ano tem como tema “Percebendo oportunidades do século XXI para todos" e é organizada pela Arábia Saudita, de maneira virtual.

Johnson falou em tempos turbulentos e disse que “os nossos destinos estão coletivamente nas mãos de cada um dos nós”. Destacou ainda que os líderes das 20 maiores economias do mundo prometeram ainda em março deste ano que não mediriam esforços para enfrentar a pandemia. Está na hora, segundo ele, de cumprir a promessa. Os chefes de governo britânico, italiano e espanhol pediram ações de combate à mudança do clima para um mundo mais sustentável e inclusivo.

Veja a mensagem completa de Bolsonaro:

