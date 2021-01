Ataques de Bolsonaro à China prejudicam vacinação contra a Covid-19 no Brasil

O jornal Les Echos desta terça-feira (26) destaca o conflito entre o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e a China - uma situação que tem graves consequências na imunização dos brasileiros contra a Covid-19. © Fotomontagem RFI/Adriana de Freitas

O jornal Les Echos desta terça-feira (26) traz uma matéria sobre as consequências dos ataques do governo brasileiro à China. As críticas frequentes do presidente Jair Bolsonaro contra Pequim estão prejudicando a campanha brasileira de vacinação contra a Covid-19, avalia o diário.