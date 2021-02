Queixa contra Bolsonaro em Haia: ‘Não há imunidade para presidente em exercício”, diz advogado francês que defende Raoni

Fotomontagem com o cacique Raoni e o presidente brasileiro Jair Bolsonaro. © Fotomontagem RFI/AP photos/Eraldo Peres/

Texto por: Márcia Bechara Seguir 6 min

O cacique brasileiro Raoni Metuktire perdeu a paciência e finalmente entrou com uma ação contra o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, no Tribunal Penal Internacional, em Haia, na Holanda, no último dia 22 de janeiro. Ele acusa o chefe de Estado de assassinato, extermínio e escravidão de indígenas na Amazônia em um documento de 65 páginas, com 21 provas anexadas, assinado pelo experiente advogado francês William Bourdon, um "habitué" de Haia, à frente de processos emblemáticos na Corte Penal Internacional, como o apresentado contra o presidente do Guiné, Alpha Condé, em 2020.