Espanha vai impor quarentena de dez dias a viajantes que chegarem do Brasil

Passageira no aeroporto de Barajas, em Madri (imagem de arquivo) AP - Bernat Armangue

Texto por: RFI

A Espanha vai impor uma quarentena obrigatória para todas as pessoas que chegam do Brasil e da África do Sul para evitar a propagação de novas variantes do coronavírus no país, anunciou nesta quarta-feira (17) a ministra da Saúde, Carolina Darias. O país já limita os voos desses dois países.