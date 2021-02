Covid-19: Peru prorroga suspensão de voos do Brasil até 14 de março

O Peru, que sofre com saturação dos hospitais e falta de oxigênios para os doentes, decidiu prorrogar a suspensão dos voos de passageiros procedentes do Brasil por medida de precaução. AP - Rodrigo Abd

Texto por: RFI 3 min

O governo do Peru anunciou neste domingo (29) a prorrogação até 14 de março da suspensão de voos procedentes do Brasil. A medida preventiva visa evitar a entrada de passageiros que podem estar infectados com a nova cepa do coronavírus.