Imprensa francesa destaca mortes pela Covid-19 no Brasil e futuro de Lula

Os sites de notícias franceses registram nesta quarta-feira (10) o número recorde de mortos pela Covid-19 no Brasil, em 9 de março, e também analisam o futuro político do ex-presidente Lula, que se tornou novamente elegível. A revista Capital destaca a aquisição de uma mansão de US$ 1 milhão por Flávio Bolsonaro em Brasília, em meio à crise sanitária.

Diante da anulação das ações penais contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o site da revista L'Express busca responder se a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), representa o fim dos problemas judiciais do petista. Fachin remeteu os casos do tríplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e da sede do Instituto Lula, à primeira instância da Justiça Federal de Brasília.

"Quanto ao mérito, o ex-presidente poderia ser novamente condenado", assinala a L'Express, acrescentando, porém, que "há poucas chances de novas sentenças serem proferidas com antecedência suficiente para evitar que Lula dispute a eleição de 2022".

Ouvido pela reportagem, o advogado Charles-Henry Chenut explica que a legislação brasileira não permite a condenação de um concorrente que tenha declarado sua candidatura dentro do prazo, se naquele momento ele for ficha limpa, justamente para evitar a interferência no processo eleitoral. No caso de Lula, é improvável que a Justiça Federal de Brasília tenha tempo hábil para julgar Lula novamente antes de sua nomeação como candidato pelo PT.

A esta altura, a ameaça mais direta à possível candidatura de Lula é o recurso que a Procuradoria-Geral da República pretende levar ao plenário do Supremo para derrubar a decisão de Fachin. O procedimento deve ser lançado nos próximos dias.

“Se o Ministério Público entrar com o recurso, o STF poderá colegialmente reverter a decisão que tornou o Tribunal de Curitiba incompetente", explica o advogado Charles-Henry Chenut. "Se isso acontecer as condenações contra Lula voltariam a ter validade”, observa Chenut. Nesse caso, o ex-presidente seria novamente impedido de se candidatar em 2022.

Enquanto o país enfrenta esse suspense político, a pandemia não dá trégua e o jornal Le Figaro mostra que o negacionismo do presidente Jair Bolsonaro fez o número de mortes pelo coronavírus bater um novo recorde diário na terça-feira (9), com 1.972 óbitos notificados nos registros oficiais.

Le Figaro recorda que o diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, exortou o país a adotar medidas “agressivas” contra a pandemia no início do mês. “Se o Brasil não levar a epidemia a sério, essa situação afetará todos os seus vizinhos e além. Então, não é só o Brasil, acho que diz respeito a toda a América Latina”, afirmou o diretor da OMS.

Nesse contexto dramático, a revista francesa Capital relata a polêmica gerada pelo senador Flávio Bolsonaro, que tentou esconder a compra de uma mansão de US$ 1 milhão em Brasília, cerca de R$ 6 milhões.

"Não é necessariamente o valor desembolsado pelo filho do presidente brasileiro que provoca questionamento, enquanto o país atravessa uma grave crise econômica, mas sim o fato de que ele teria feito de tudo para esconder essa aquisição. Flávio Bolsonaro teria assinado a escritura de compra e venda no dia 29 de janeiro, não em cartório da capital, mas em uma pequena cidade, a 50 quilômetros de distância", relata a revista.

