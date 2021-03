Pulmão econômico do Brasil, São Paulo entra em colapso devido à variante da Covid-19

O jornal Les Echos desta segunda-feira (15) traz uma matéria sobre a luta contra a epidemia de Covid-19 no Brasil e as novas medidas que entram em vigor a partir desta segunda-feira (15) em São Paulo.

"São Paulo fecha novamente em um Brasil em sofrimento" é manchete do diário. O correspondente do Les Echos no país, Thierry Ogier, detalha as medidas impostas no Estado brasileiro mais rico e o mais castigado neste momento pela epidemia de Covid-19.

Em fase de emergência, São Paulo está submetida, a partir desta segunda-feira, a um toque de recolher noturno e a novas restrições durante o dia. "É como se maior economia do Brasil tentasse ganhar um novo fôlego em meio à batalha contra o coronavírus, quando começa a sentir que está enfraquecendo", publica o jornal.

No país inteiro, o balanço de óbitos da Covid-19 vem ultrapassando duas mil vítimas por dia. Em um ano de pandemia, sozinho, o Brasil registrou 10% dos mortos em todo o mundo, destaca o correspondente do Les Echos.

Em São Paulo, particularmente, a propagação da variante de Manaus provoca o colapso da estrutura hospitalar. A matéria ressalta que, na última semana, pacientes chegaram a morrer na porta de um hospital da periferia paulistana devido à falta de leitos. "Após um agravamento súbito das contaminações, a quantidade de pacientes nas UTIs aumentou 37% em 15 dias em São Paulo. Mais de duas mil pessoas estão na fila de espera dos hospitais", destaca o jornal.

A comunidade científica brasileira elogia as novas medidas em São Paulo, mas acredita que elas deveriam ter sido decretadas mais cedo. Em entrevista ao Les Echos, Jesem Orellana, epidemiologista da Fundação Oswaldo Cruz em Manaus, afirma que as autoridades paulistas falharam ao permitir que o vírus continuasse circulando até que o sistema hospitalar saturasse e recordes de mortalidade fossem alcançados.

Rival político do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo, João Doria, não é poupado pelas críticas do chefe de Estado. Segundo Bolsonaro, as novas medidas decretadas pelo governo paulista vão sacrificar empregos e levar o Estado à destruição.

Entrevistado por Les Echos, o dirigente de uma grande empresa do setor alimentar, prevê "três meses de uma dura crise econômica" no estado. No entanto, pondera que não havia outra saída diante do pior momento da epidemia de Covid-19 vivido atualmente pelo Brasil.

