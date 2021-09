Pedindo fechamento do STF, manifestantes pró-Bolsonaro invadem Brasília

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tomaram a Esplanada dos Ministérios já na véspera do feriado. AP - Eraldo Peres

Texto por: Raquel Miura 3 min

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tomaram a Esplanada dos Ministérios já na véspera do feriado da Independência e levaram para o local até caminhões e ônibus, furando ordem do Governo do Distrito Federal. Com faixas, camisetas e bandeiras, os manifestantes entoavam gritos em defesa do presidente Jair Bolsonaro e contra o Supremo Tribunal Federal, alguns pregando a invasão da corte.