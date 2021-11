COP26: John Kerry espera ações ambientais “concretas" do Brasil

John Kerry deixa pavilhão do Brasil na COP26, após se reunir com o ministro brasileiro Joaquim Leite. AP - Alastair Grant

Texto por: Lúcia Müzell

O enviado especial para mudanças climáticas dos Estados Unidos, John Kerry, reuniu-se nesta quarta-feira (10) com o ministro do Meio Ambiente do Brasil, Joaquim Leite, na Conferência do Clima de Glasgow, na Escócia. Na saída do encontro, considerado “muito importante” pelo americano, Kerry declarou esperar ações “concretas" do Brasil na pauta ambiental.