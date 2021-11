Em campanha internacional pela Europa, Lula encontra futuro chanceler alemão Olaf Scholz

Lula durante encontro com o ex-presidente do Parlamento Europeu, o alemão Martin Schulz. © Redes Sociais / @ricardostuckert

3 min

O ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou na quinta-feira (11) em Berlim para o início de uma viagem por quatro países europeus. Nesta sexta (12), o petista encontrou o alemão Olaf Scholz, vencedor nas últimas eleições parlamentares da Alemanha. O giro do ex-presidente ainda prevê a participação em um evento no Parlamento Europeu, uma homenagem em Paris e encontros com outros líderes de peso no cenário político do bloco.