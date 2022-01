Parlamentares dos EUA e Europa pedem abertura de investigação contra JBS

Sede da JBS em Plainwell, no Michigan, nos EUA. © JEFF KOWALSKY AFP/Archivos

Texto por: RFI 3 min

O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos, Bob Menéndez, o legislador britânico Ian Liddell-Grainger e o presidente da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Parlamento Europeu, Norbert Lins, pediram nesta terça-feira (4), em Washington, a abertura de uma investigação sobre "as práticas comerciais" da empresa brasileira de carnes JBS.