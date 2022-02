Bolsonaro expressa solidariedade à Rússia em reunião com Putin no Kremlin

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro se reúne com o líder russo Vladimir Putin nesta quarta-feira (16) em Moscou. O encontro é o ponto alto da visita oficial, que acontece em plena crise internacional entre o chefe do Kremlin e boa parte da comunidade internacional.

Silvano Mendes, enviado especial a Moscou

O aperto de mão tradicional foi mantido e os dois chefes de Estados foram fotografados lado a lado, separados apenas por uma mesinha de centro.

Pode parecer um detalhe, mas após todas as informações que circularam sobre as condições da reunião entre o presidente brasileiro e o líder russo, algo puramente protocolar ganha ares de evento. Até porque, nos últimos dias as equipes de Putin têm imposto medidas extremas para os encontros oficiais do chefe de Estado, inclusive com as já famosas “mesonas” vistas nas reuniões entre o russo e o presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Olaf Scholz.

O fato de Bolsonaro ter chegado tão perto de Putin leva a crer que o líder brasileiro aceitou o protocolo sanitário imposto por Moscou, inclusive com os testes PCR feitos na capital russa, algo que o presidente francês teria recusado. Mesmo assim, Bolsonaro se reuniu com Putin acompanhado apenas dos tradutores, sem nenhum ministro.

O presidente russo Vladimir Putin e o presidente brasileiro Jair Bolsonaro em um aperto de mão durante encontro no Kremlin. © Office/TASS

Solidariedade à Rússia

Pouco antes do encontro, que começou com mais de uma hora de atraso, o presidente brasileiro disse ser “solidário à Rússia”. A declaração não dá detalhes sobre que tipo de solidariedade nem sobre qual assunto.

A demonstração de um apoio ao presidente russo na crise ucraniana era um dos temas levantados desde que essa viagem foi confirmada. Mas desde que a visita começou, os temas econômicos e comerciais têm se mostrados prioritários.

Em nota, o ministério brasileiro das Relações Exteriores informou que a reunião "transcorreu em atmosfera de cordialidade e confiança mútua, reflexo dos laços históricos de amizade e cooperação entre o Brasil e a Rússia". O texto afirma que os dois presidentes "reafirmaram o compromisso em promover um sistema internacional inclusivo, equitativo e representativo, de acordo com os princípios e propósitos da Carta das Nações Unidas, voltado à promoção da paz, da democracia e da prosperidade para todos".

As questões econômicas e comerciais não ficaram de lado, pois os dois chefes de Estado, ainda segundo o Itamaraty, "constataram com satisfação o aumento do fornecimento de fertilizantes russos ao Brasil", setor de extrema importância na relação bilateral.

A agenda de Bolsonaro em Moscou prevê ainda uma visita à Assembleia Legislativa russa. No final do dia acontece um encontro empresarial, também com a participação do presidente, confirmando o objetivo comercial dessa visita, que conta com a participação de uma delegação de empresários.

Pela manhã, Bolsonaro participou de uma cerimônia acompanhado de autoridades militares russas na qual depositou flores no túmulo do soldado desconhecido ao lado da Praça Vermelha. O hino nacional brasileiro foi tocado pelos militares russos durante o evento protocolar.

A visita de Bolsonaro acontece num contexto de grave tensão entre os ocidentais e a Rússia. Moscou anunciou na terça-feira (15) que estava iniciando a retirada das tropas que havia posicionado nas fronteiras da Ucrânia. Na manhã desta quarta-feira, o Ministério russo da Defesa publicou um vídeo mostrando um comboio de tanques e veículos militares atravessando uma ponte entre a Rússia e a Crimeia, anexada por Moscou em 2014.

Uma parte dessas tropas deve retornar ao quartel. Mas o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mantém a pressão e nao descarta o risco de um ataque russo a Ucrânia, embora aposte na diplomacia para resolver a crise.

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, também recomenda prudência. Borell disse hoje que se a retirada dos 150 mil soldados russos for confirmada, a decisão de Vladimir Putin seria, "sem dúvida", um sinal de diminuição das tensões. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, também pediu à Rússia que adote medidas concretas e tangíveis para reduzir as tensões.

