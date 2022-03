Brasil é um dos países contemplados pela Pfizer para produzir genéricos anticovid

A farmacêutica norte-americana Pfizer firmou acordos de licenciamento patrocinados pela ONU com 35 laboratórios, permitindo a fabricação de uma versão genérica e mais barata de seu tratamento contra a Covid-19, segundo anúncio desta quinta-feira (17). O Brasil é um dos países contemplados.

Publicidade Leia mais

Sob os termos de um acordo alcançado com o laboratório norte-americano em novembro, o Medicines Patent Pool (MPP) - uma organização internacional apoiada pelas Nações Unidas e com sede em Genebra - concedeu licenças a 35 laboratórios que produzirão um tratamento por via oral, o "nirmatrelvir", contra a Covid-19, para abastecer 95 países pobres.

Estes acordos "darão aos pacientes carentes de todo o mundo acesso a um tratamento oral contra a Covid-19", disse Albert Bourla, CEO da Pfizer.

Das 35 empresas envolvidas na iniciativa, 19 são indianas e cinco são chinesas, disse o MPP. As outras licenças são divididas entre Bangladesh, Brasil, República Dominicana, Jordânia, Israel, México, Paquistão, Sérvia, Coréia do Sul e Vietnã.

Também foi concedida uma licença a um laboratório ucraniano, que ainda não pôde assinar formalmente devido ao conflito naquele país.

Tratamentos

O Nirmatrelvir, combinado com o ritonavir, corresponde ao tratamento Paxlovid do laboratório Pfizer destinado sobretudo às populações de risco, como pessoas muito idosas, pessoas imunocomprometidas, pessoas com certas doenças raras, etc.

O comprimido é administrado por via oral, a um ritmo de três comprimidos por dia, durante cinco dias. Recomenda-se tomá-lo o mais rápido possível após um diagnóstico positivo com o Covid-19 e, no máximo, dentro de cinco dias após o início dos sintomas.

Eficaz contra a vairante ômicron, este tratamento reduz o risco de ser hospitalizado ou morrer de Covid em cerca de 85%, de acordo com estudos clínicos. A Alta Autoridade Francesa de Saúde autorizou o remédio anticovid como tratamento na França em janeiro de 2022.

(Com AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro