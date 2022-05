RSF considera Brasil como país "problemático" por fake news e ataques de Bolsonaro à imprensa

A ONG Repórteres sem Fronteiras indica que, desde o início do mandato, o presidente Jair Bolsonaro faz ataques recorrentes contra a imprensa. AP - Rodrigo Abd

Texto por: RFI 3 min

O Brasil subiu uma posição no ranking de países que respeitam a liberdade de imprensa, classificado em 110° lugar em uma lista de 180 nações pesquisadas, segundo levantamento anual da Repórteres Sem Fronteiras. Em seu relatório de 2022, divulgado nesta terça-feira (3), a entidade lamenta "a violência estrutural" persistente contra jornalistas no país. Diminuir o peso da desinformação é um dos grandes desafios para o avanço da liberdade de imprensa no Brasil, diz a RSF.